Líder do Boko Haram determinado a continuar o combate na Nigéria

Kano, Nigéria, 07 Fev (Inforpress) – O líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, afirmou hoje, num vídeo que publicou, que estava determinado em continuar a luta, dias depois de o exército nigeriano ter dito que o movimento jihadista tinha sido derrotado.

Uma recente ofensiva para desalojar Boko Haram do seu bastião na Floresta Sambisa, no Estado de Borno falhou, assegurou Shekau, prometendo continuar a luta contra as autoridades nigerianas e a “educação ocidental”.

“A pessoa que defende o nacionalismo, nós a combatemos, a pessoa que defende a divulgação da educação ocidental, a dos incrédulos, nós a combatemos”, disse o líder de Boko Haram num vídeo de 11 minutos.

O Presidente nigeriano Muhammadu Buhari assegurou, em Dezembro de 2015, que os jihadistas foram “tecnicamente batidos”.

As capacidades de Boko Haram enfraqueceram-se desde 2014, quando o movimento jihadista controlou partes do nordeste da Nigéria, mas ainda é uma ameaça.

