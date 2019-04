Liceu Domingos Ramos comemora 59 anos de existência com leque de actividades

Cidade da Praia 24 Abr (Inforpress) – O Liceu Domingos Ramos celebra hoje o seu 59º aniversário, com uma agenda repleta de actividades culturais, desportivas, educativas e recreativas, além de exposições que contam a história da instituição estudantil.

De acordo com o director da escola, José Augusto Fernandes, sendo a data 24 de Abril que é assinalada o aniversário, foi dedicado o mês inteiro à promoção de actividades, envolvendo toda sua comunidade educativa.

“Já tivemos uma feira de profissões, em parceria com universidades e escolas profissionais, iniciativa que visa a consciencialização dos alunos para um melhor enquadramento na formação profissional e superior”, avançou.

Nesta terça-feira, sendo também o Dia do Professor Cabo-verdiano, foram apresentados cartazes com mensagens alusivos à data e uma exposição sobre peças, usos e costumes da cultura nacional, além da gastronomia.

Para o dia de hoje, está marcada a tradicional missa de acção de graças e uma demonstração da cultura chinesa, para a promoção da diversidade cultural, tendo em conta que, desde o ano passado, o liceu introduziu o ensino do mandarim.

Para o director do Liceu Domingos Ramos, celebrar esta data “é importante” porque, explicou, a escola quer sempre promover a cidadania, e sendo uma “instituição de referência” em Cabo Verde, procura sempre estar na vanguarda dos interesses da boa organização das instituições do ensino.

“Isso sobretudo em prol da educação, a promoção do ensino e de valores que visam a integração dos alunos no mercado futuramente”, ajuntou.

José Augusto Fernandes manifestou ainda o seu agrado com a campanha lançada por um grupo de ex-alunos do liceu, com o objectivo de angariação de fundos para, numa primeira fase, substituir os mobiliários de todas as salas de aula do estabelecimento do ensino.

Informou que a direcção já fez o primeiro encontro com os responsáveis e sublinhou tratar-se de um “acto nobre”, que mostra o agradecimento que esta instituição vem dando em prol do ensino no país.

O Liceu Domingos Ramos foi inaugurado a 10 de Junho de 1960, pelo então governador da Província, integrado nas festividades da comemoração do V centenário do Achamento de Cabo Verde e das Viagens Henriquinas.

