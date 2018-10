Lei de base do património cultural já não responde aos desafios actuais do país – IPC

Cidade da Praia, 22 Out (Inforpress) – O presidente do Instituto do Património Cultural (IPC), Hamilton Jair Fernandes, defendeu hoje a revisão e modernização da lei de base do património cultural afirmando que a lei “já não reponde aos desafios actuais” que o país enfrenta.

Jair Fernandes fez estas declarações à Inforpress, no âmbito do encontro de reflexão sobre a revisão da lei de base do património cultural cabo-verdiano, que vai ser promovido pelo IPC esta terça-feira, na Cidade da Praia.

Conforme disse, o instituto pretende, à semelhança desse encontro de reflexão, promover mais debates de “socialização” com diferentes intervenientes da sociedade civil nos próximos tempos, revelando estar esperançoso que a proposta de revisão da lei seja apresentada ao parlamento ainda no inicio do próximo ano.

Segundo este responsável, o encontro visa recolher subsídios e contribuições de instituições parceria para a revisão da lei de base do património cultural cabo-verdiano, que conforme referiu, foi elaborada no inicio da década de 90.

Passados 28 anos, o presidente do IPC defende a necessidade de adaptar a lei à nova dinâmica e as exigências do país e adoptar as ferramentas de gestão, seja a nível local seja a nível nacional, tendo salientado, por outro lado, que é cada vez é mais notória a importância que as câmaras municipais têm tido no que se refere a preservação do património cultural nacional.

“É a nossa intenção colocar a questão da necessidade da revisão da legislação na agenda, seja na agenda política ou social, mas também, na agenda académica. Estamos a falar de um documento que foi elaborado num contexto particular e que é preciso trabalhar alguns sectores”, observou.

Segundo Jair Fernandes, o património cultural tem sofrido uma “certa pressão” ao longo dos anos, tendo neste sentido apontando a construção de centros históricos rurais e do património imaterial como factores que têm influenciado essa realidade.

Neste quadro, o presidente do IPC realçou que pretende-se com esse encontro fazer com que a lei esteja “um pouco alinhada” com as diferentes ferramentas de gestão nacional e os documentos suporte que, conforme ajuntou, têm um impacto directo na própria preservação do património cultural.

“É importante levarmos em conta as dinâmicas urbanas, são extremamente importantes que os próprios centros históricos têm tido. O efeito da globalização, seja para o património construído seja para a tentação de deitar abaixo um edifício monumental para a construção de uma nova infra-estrutura, tem implicação directa na nossa perspectiva do desenvolvimento urbano”, asseverou, salientando que o efeito da globalização tem levado a uma certa perda de determinados bens patrimoniais a nível global.

A protecção legal do património cultural cabo-verdiano, no entender do Jair Fernandes impõe desafios que têm que ver com a preservação da memória e da identidade do povo cabo-verdiano, indicando, nesta linha, o significado relativo que a classificação da Cidade Velha a património imaterial da humanidade trouxe e despertou na consciência nacional.

O encontro de reflexão sobre a revisão da lei de base do património cultural cabo-verdiano realiza-se no Arquivo Nacional de Cabo Verde e acontece no âmbito das comemorações do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, celebrado a 18 de Outubro.

O evento conta com a participação de técnicos do Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, do Instituto Nacional de Gestão do Território (INGT), da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, universidades, Ordem dos Arquitetos e Ordem dos Advogados e entre outros.

