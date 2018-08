Legislação sobre problemática do álcool é a principal preocupação do coordenador da campanha “Menos álcool, Mais vida”

Cidade da Praia, 20 Ago (Inforpress) – O coordenador-geral da campanha “menos álcool, mais vida”, Manuel Faustino disse hoje que a legislação sobre a problemática do álcool, é uma das principais preocupações, tendo em conta o consumo abusivo no país.

“O que nos preocupa é a problemática da legislação. Há uma proposta de lei que já foi aprovada em Conselho de Ministros, que agora vai para o Parlamento, que contempla aspectos muito importantes dessa problemática, mas nós defendemos que é preciso ir mais além”, explicou.

Manuel Faustino fez essas considerações na sequência do lançamento do single e do videoclip oficial da campanha, efetuado pelo embaixador do projecto, Djam Neguim, que aconteceu hoje na Cidade da Praia.

O responsável defende que, com uma legislação bem definida e associando a educação à consciencialização, num prazo extremamente curto, Cabo Verde poderá ter “impactos palpáveis” e mesuráveis no que se refere ao consumo abusivo e as suas consequências para a saúde e para outras situações sociais.

Questionado sobre a realização de inúmeros festivais por todo o país, promovidos pelas câmaras municipais, com nível de consumo de álcool elevado, Manuel Faustino acredita que os certames são necessários para o lazer, mas que não têm que ser necessariamente incentivos para o uso abusivo de álcool.

“As câmaras têm um papel fundamental, adoptando posturas que não favorecem o uso abusivo de bebidas, mas também tendo um papel de fiscalização que a lei lhes dá no que se refere a distribuição e a produção” sustentou.

Por outro lado, criticou o montante que se gasta na importação e produção de bebidas alcoólicas, comparado com importações de itens de alimentação.

“Nós temos de ter a consciência clara, que num país, em que se gastaram em 2015, cerca de dois milhões de contos na importação do leite, três milhões e poucos de contos na importação de cereais, e praticamente o dobro na importação e produção de bebidas alcoólicas, que é uma das principais causas de doenças e mortes no país”, disse.

A campanha “Menos Álcool, Mais Vida” já vai no seu segundo ano, lançada em Julho de 2016, pela Presidência da República em parceria com o Ministério da Saúde e Segurança Social, o Ministério da Educação e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

