Lançamento da primeira pedra para a construção do edifício 1º de Maio marcado para hoje

Cidade da Praia, 24 Jan (Inforpress) – O lançamento da primeira pedra para a construção do edifício 1º de Maio, no espaço do antigo Centro Social, na Fazenda, Cidade da Praia, com 10 pisos, ocorre esta quarta-feira.

O acto, agendado para às 10:00, será presidido pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, e deve contar com a presença da secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS), Joaquina Almeida.

Segundo a KH Imobiliária, responsável pela obra, o edifício vai ocupar uma área de mais de 2.000 metros quadrados e, para além de ter os dez pisos para escritórios e espaços para comércio, vai ter uma cave com capacidade para parqueamento automóvel.

