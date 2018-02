JPAI envia carta de solidariedade à JAAC da Guiné-Bissau

Ribeira Grande, 06 Fev (Inforpress) – A Juventude do PAICV (JPAI) enviou segunda-feira à sua congénere da Guiné-Bissau, a Juventude Africana Amílcar Cabral (JAAC), uma carta de solidariedade, na sequência dos acontecimentos que impediram a realização do 9.º Congresso do PAIGC, na data inicialmente prevista.

“Estamos a seguir com atenção a situação política na Guiné-Bissau em que, entre 30 e 31 de Janeiro, as forças de segurança ocuparam a sede do PAIGC”, lê-se na carta que a JPAI enviou à JAAC, referindo-se ao incidente que fez com que “o 9º Congresso do partido fosse adiado para o dia seguinte à data inicial”.

O documento, assinado pelo presidente daquela organização juvenil partidária, Fidel Cardoso de Pina, reconhece que se trata “de um problema interno, que deve ser resolvido pelas partes envolvidas”, mas recomenda que a resolução do problema se faça “sempre procurando o caminho do diálogo, de forma tranquila e sábia”.

“A Juventude do PAICV quer aqui manifestar a sua profunda solidariedade e fraterno apoio para com a JAAC e a nossa disponibilidade no que viermos a ser útil a esta organização”, pode-se ler na carta em que a liderança dos jovens do PAICV envia “uma palavra de encorajamento ao povo da Guiné-Bissau por este momento delicado por que passa” e conclui considerando que a Guiné-Bissau “é um grande país e merece um destino risonho”.

“Estamos convictos de que tendo um futuro melhor, poderá ser, também, bom para Cabo Verde, acrescenta a carta dos jovens tambarinas que se dizem convictos de que os bissau-guineenses “saberão ultrapassar as dificuldades para que o vosso país possa ter dias melhores em prol do seu povo”.

