Josslyn é a nova artista da É-Karga Music Ent e lança novo single “Pode Beijau”

Cidade da Praia, 02 Jan (Inforpress) – A artista cabo-verdiana Josslyn é a nova artista da É-Karga Music Ent, de Angola, e fruto desta nova parceria lançou hoje, o seu novo single “Pode Beijau”.

Josslyn, que antes integrava a produtora Broda Music, em Portugal, rescindiu o contrato em Maio de 2017 e durante todo esse tempo fez carreira independente.

Na altura, a produtora Broda Music explicou que essa rescisão se enquadra numa reestruturação estratégica do catálogo por parte da editora que permaneceu apenas com os artistas Djodje, Ricky Boy, Kady e Mário Marta.

Entretanto, no segundo dia do Ano 2018, a sua nova música e videoclip com a assinatura de uma nova equipa, É-Karga Music Ent, foi divulgada nas principais plataformas digitais.

Na sua página no facebook, Josselyn disse que é com imenso prazer que partilha com os fãs a sua nova música intitulada “Pode Beijau” com o selo da É-Karga Music Ent.

A artista disse ainda que é uma nova fase da sua vida profissional, por isso está “satisfeita” pela oportunidade de fazer parte desta equipa.

“Nunca escrevi algo com tanto amor como escrevi esta música e as outras que aí vem, portanto estou a contar com o vosso apoio. Espero que gostem, quero ouvir o vosso feedback, partilhem com os vossos amigos se gostarem, obrigada a todos que deram brilho à música e ao vídeo, obrigada É-Karga”, disse a mesma fonte na sua página.

A cantora cabo-verdiana promete ainda dar o melhor de si sempre neste novo ano.

Josslyn integra uma equipa constituída pelos angolanos Bodoxa e Yasmine, o cabo-verdiano Tó Semedo entre outros.

