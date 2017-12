Jorge Santos reage com “naturalidade” à decisão do Tribunal Constitucional que tira razão ao PAICV

Cidade da Praia, 29 Dez (Inforpress) – O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, reagiu com “naturalidade” à decisão do Tribunal Constitucional (TC) que considerou improcedente o pedido do PAICV para declarar inconstitucionais algumas normas contidas na lei que aprovou o Orçamento de Estado-2017.

O acórdão do TC “confirma a plena validade e aplicabilidade” da lei do OE para o presente ano.

Segundo o mesmo documento, o TC decidiu “não declarar” a ilegalidade da resolução que aprovou a ordem do dia da reunião da Assembleia Nacional, no dia 21 de Novembro, por ter sido “validamente ratificada” pela resolução nº 23/IX/2016, que foi aprovada no dia 07 de Dezembro de 2016.

Os juízes conselheiros decidiram ainda “não declarar” a inconstitucionalidade da deliberação que aprovou a ordem do dia relativa à sessão plenária do Parlamento votada no dia 21 de Novembro de 2016.

No dia 09 de Janeiro do ano passado, a bancada parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde entregou no TC um pedido de fiscalização abstracta da constitucionalidade de algumas normas contidas na lei que aprovou o OE-2017, bem como a deliberação que aprovou a ordem do dia da sessão da Assembleia Nacional de Novembro, alegando que Jorge Santos, enquanto Presidente da República interino, não devia presidir as sessões da plenária.

“Na altura dos acontecimentos, houve algum aproveitamento político (por parte do PAICV) e nós tivemos toda a serenidade de, em primeiro lugar, defender a dignidade da Assembleia Nacional, demonstrando que nunca foi a nossa intenção em aprovar a ordem do dia com maioria irregular e tão pouco violar a Constituição”, afirmou Jorge Santos, para quem o TC, com o seu acórdão, veio “clarificar a situação considerando improcedentes as denúncias e as queixas dos deputados do PAICV e repor a normalidade”.

Segundo ele, o acórdão fala “largamente” sobre a questão da substituição do Presidente da República e ficou claro que “há a necessidade de uma maior clarificação das normas constitucionais nos artigos 130º e 131º com respeito à substituição do Chefe de Estado”.

“Continuamos convictos que Presidente da República, mesmo estando no estrangeiro, continua em pleno direito de exercício do seu mandato” afirmou Jorge Santos, acrescentando que o acórdão do Tribunal Constitucional contém “elementos importantes que irão ser úteis no quadro da revisão ordinária da Constituição”.

Para ele, a lei magna tem que “clarificar para que não haja dúvidas em relação à interpretação das normas constitucionais”.

“O Parlamento saiu a ganhar porque o acórdão demonstra que em nenhum momento houve ilegalidades ou inconstitucionalidades”, precisou o chefe da casa parlamentar cabo-verdiana.

Perguntado se um dia voltará a presidir às sessões da plenária, enquanto estiver a substituir o Presidente da República, respondeu nesses termos:

“Penso que não. Isto nunca irá acontecer. Na altura, atendendo às circunstâncias em que presidi, na ausência do senhor Presidente da República, disse que acataria o direito costumeiro, ou seja, de suspender o mandato como deputado e substituir interinamente o Chefe de Estado”, lançou Jorge Santos.

“Foi a única vez que esta situação aconteceu. Tenho substituído o senhor Presidente em inúmeros momentos, nomeadamente quando da sua recandidatura e nas suas ausências em visitas de trabalho ou particulares. O país não pode ter dois presidentes, um a exercer internamente e outro externamente. É preciso que isto seja clarificado. Em Portugal, por exemplo, quando o Presidente da República realiza uma visita de menos cinco dias, o presidente da Assembleia nãos suspende as suas funções”, acrescentou.

“Em nenhum momento violei a Constituição da República”, realçou Jorge Santos, a propósito da polémica sobre o facto de ter presidido alguns momentos da plenária da AN, enquanto exercia as funções de Presidente da República interino.

É a primeira vez que o Tribunal Constitucional enfrenta o desafio de apreciar um pedido de declaração da inconstitucionalidade de uma Lei do Orçamento do Estado por alegada violação do princípio da separação e interdependência de poderes imputada ao Presidente da Assembleia Nacional, bem como o pedido de declaração da inconstitucionalidade e ilegalidade de uma deliberação que fixa a Ordem do Dia, aprovada por um número de deputados inferior ao exigido nos termos regimentais.

