Jorge Carlos Fonseca diz que questão da mobilidade a nível da CPLP está a “avançar a todo o vapor” (c/áudio)

Cidade da Praia, 21 Abr (Inforpress) – A mobilidade nos Estados-membros da CPLP avança a “todo o vapor”, disse o presidente em exercício desta organização comunitária, Jorge Carlos Fonseca, que já enviou a todos um documento intitulado “Modelo de Integração Comunitária”.

“É um documento que explica a nossa proposta de circulação no espaço comunitário”, afirmou o Presidente da República, que actualmente assegura a presidência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Jorge Carlos Fonseca acrescentou que se trata de uma proposta escalonada, o que significa que cada Estado pode aderir à mobilidade de forma diferente, ou seja, uns podem aderir parcialmente e outros de forma plena, permitindo a “livre circulação dos cidadãos”.

Cabo Verde, segundo o chefe de Estado, já tem pronto um projecto de acordo de mobilidade nos países membros da CPLP, um documento que concretiza o “Modelo de Integração Comunitária” e vai ser discutido na reunião de ministros responsáveis pelas áreas da Segurança Pública e Segurança Interna dos Estados-membros da comunidade, que se realiza no dia 24 de Abril, na Cidade da Praia.

“Estamos a cumprir todo o cronograma que estabelecemos, em termos de mobilidade a nível da CPLP”, indicou Jorge Carlos Fonseca, acrescentando que se trata do projecto do acordo de mobilidade comunitária que prevê livre circulação, sendo que cada Estado membro pode aderir de acordo com as suas conveniências.

