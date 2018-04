Israelitas em silêncio em memória das 6 milhões de vítimas do Holocausto

Jerusalém, 12 Abr (Inforpress) – Os israelitas fazem hoje um momento de silêncio de âmbito nacional em memória das seis milhões de vítimas do Holocausto.

Uma sirene de dois minutos soou hoje em todo o país para o Dia da Lembrança do Holocausto em Israel, quando os israelitas recordam os que foram mortos pela Alemanha nazi e seus colaboradores na Segunda Guerra Mundial.

Autocarros e automóveis pararam nas ruas e os israelitas saíram dos veículos e ficaram de cabeça baixa.

O dia sombrio também é marcado por cerimónias e memoriais em escolas e centros comunitários. Restaurantes e cafés fecham e as estações de TV e rádio apresentam programas com temas do Holocausto.

Um terço dos judeus de todo o mundo foram assassinados no Holocausto. A independência de Israel foi declarada em 1948 e centenas de milhares de sobreviventes fugiram para o pais.

Lusa/fim