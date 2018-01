Isaltino Morais deseja que se estabeleça uma maior aproximação entre Portugal e países lusófonos

Cidade da Praia, 19 Jan (Inforpress) – O presidente da Câmara Municipal de Oeiras considera que Portugal e todos os países lusófonos devem envidar esforços junto das autoridades políticas e institucionais, para que a proximidade resulte no bem-estar das pessoas da comunidade.

Isaltino Morais lançou este repto hoje durante a sua visita que efectuou à Câmara Municipal da Praia, onde foi recebido pelo seu homólogo Óscar Évora, tendo afiançado na ocasião que com a sua recente eleição à frente do município de Oeiras, promete retomar as relações deste município com Cabo Verde.

Conforme explicou o autarca, para além de acordos estabelecidos há muito com a Câmara Municipal de São Vicente, nada impediu o desenvolvimento de acordos com outros municípios, razão por que está cada vez mais virado para o estabelecimento da cooperação em áreas de carácter social.

Isaltino Morais disse ainda que concelho que governa está marcado por uma forte comunidade cabo-verdiana – milhares de famílias que ganharam dignidade com a sua gestão na Câmara de Oeiras -, pelo que entende ser necessário “esta reaproximação lusófona”, neste caso particular com Cabo Verde.

O autarca luso lembrou ainda que nas suas gestões anteriores fez com que Oeiras desenvolvesse relações de “grande proximidade” com as autoridades presidencial, governal e camarárias de Cabo Verde, no sentido de proporcionar uma melhor compreensão dos trabalhos que estavam a ser feitos e que resultaram de intervenções tanto no município de Oeiras com em São Vicente. ´

Segundo indicou, continua determinado em desenvolver a cooperação descentralizada que, além de ser uma recomendação das Nações Unidas e da União Europeia, é também menos burocrática, porquanto, “facilita um relacionamento que poderá estar ao alcance de um telefone para resolver assuntos de caracter de urgência”, frisou.

Isaltino Morais revelou, por outro lado, que a sua autarquia poderá trazer para Cabo Verde a sua experiência em áreas de instituições de solidariedade social, de forma a levar avante um projecto desta natureza em Achada de São Filipe, arredores da Cidade da Praia, e promete elaborar já a execução deste projecto para a instalação da “casa para deficientes”.

“Oeiras terá muito gosto em financiar este projecto”, enfatizou o autarca que se mostra ainda aberto a outras perspectivas de colaboração, seja a nível da educação, da acção social, da mobilidade nos meios de transportes, ou no saneamento e abastecimento de água.

Considera ainda que em todas estas áreas consideradas fundamentais torna-se possível haver colaboração entre os dois municípios, no sentido de “dar e receber”, quando melhor se conhece a realidade entre os diversos municípios.

SR/FP

Inforpress/Fim

