IPC e INGT rubricam protocolo que impulsiona identificação do património cultural imóvel

Cidade da Praia, 02 Fev (Inforpress) – O Instituto do Património Cultural (IPC) e o Instituto Nacional de Gestão do Território (INGT) rubricaram hoje, na Cidade da Praia, um protocolo visando a identificação do património cultural imóvel no território nacional.

O acordo, cujo documento foi rubricado pelo presidente do IPC, Jair Fernandes e pela presidente do conselho directivo do INGT, Ilce Amarante, vai permitir às duas instituições colaborarem de forma concertada e integrada a nível dos recursos técnicos, tecnológicos e financeiros para a proteçcão, preservação e divulgação do património cultural cabo-verdiano.

Na ocasião, Jair Fernandes assegurou que com esse acordo o IPC vai dar início ao projecto de inventário nacional do património cultural imóvel que, para além de identificar os imóveis históricos, vai permitir também ao Instituto do Património Cultural trabalhar para que nos próximos tempos possa ter um plano nacional de reabilitação desses edifícios.

“Com este acordo vamos ter acesso a algumas ferramentas, nomeadamente mapas e carta temática sobre monumentos nacionais e posteriormente tentar sistematiza-los”, realçou frisando que a ideia é trabalhar o património cultural de Cabo Verde numa cartografia temática da morna, dos centros históricos, dos ativistas culturais, casas da morna e museu.

Jair Fernandes garantiu que a cartografia em apreço vai permitir, por um lado dotar a comunidade no seu todo com informações precisas sobre a localização dos bens patrimoniais e por outro, informar aos operadores turísticos sobre a cultura cabo-verdiana.

Por seu turno, a presidente do conselho directivo do INGT, Ilce Amarante avançou que com este protocolo o Instituto Nacional de Gestão do Território irá facultar a sua equipa técnica no sentido de ajudar o IPC a fazer a georreferenciação e localização de tudo aquilo que é património histórico cultural cabo-verdiano.

Sendo o INGT uma instituição que trabalha na definição de políticas de ordenamento do território, desenvolvimento urbano, planeamento e cartografia, indicou que estão a trabalhar na divulgação dos serviços disponível a nível do sistema de informação geográfica e planeamento.

