Investigadora lança livro que conta história do percurso e origens africanas do cultivo do arroz nas Américas

Cidade da Praia, 20 Jan (Inforpress) – A professora e investigadora dos Estados Unidos da América (EUA) Judith Carney, lançou hoje, na Cidade da Praia, o livro que conta a história do percurso e as origens africanas do cultivo do arroz nas Américas.

A obra “Arroz Negro: As Origens Africanas do Cultivo do Arroz nas Américas” foi lançada num evento que teve lugar na Escola de Negócios e Governação (ENG), da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), e que contou com uma conferência internacional sobre “O Legado Alimentar de África no Mundo Atlântico”, no âmbito do mestrado em Integração Regional Africana.

Em declarações à imprensa, momentos antes do lançamento da obra, a autora, membro da Academia de Ciências dos EUA e professora na Universidade de Califórnia (Los Angeles), defendeu que, contrariamente ao que a história ensina, “o arroz só chegou às Américas levado pelos africanos”.

Segundo ela foram os “plantadores de arroz africanos” que introduziram as técnicas de cultivo para o estabelecimento e expansão, no século XVIII, dos sistemas de plantação de arroz na Carolina do Sul e da Geórgia (EUA), concluindo que “a história do arroz nas Américas tem origens africanas”.

Conforme explicou, o arroz foi levado para as Américas por escravos que já conheciam técnicas de cultivo de há muitos anos antes da chegada dos europeus, mas que todos os estudos diziam que o arroz chegou a África pelos portugueses entre os séculos XVI, XVII e XVIII.

O livro mostra que foram os escravos da África Ocidental levados para as Américas que ensinaram a população de países como Estados Unidos, México, Brasil, Guiana, Suriname, Cuba e outros da margem ocidental do oceano Atlântico, como cultivar, descascar e cozinhar o arroz, sendo que muito do arroz cultivado nesses países foi vendido para o continente europeu.

A conferência internacional “O Legado Alimentar de África no Mundo Atlântico”, que antecipou o lançamento da obra, teve como oradores Judith Carney e Richard Rosomoff, também professor e investigador da Universidade de Califórnia (Los Angeles), nos EUA.

DR/AA

Inforpress/Fim