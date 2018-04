Instituto do Ambiente e Escola do Governo serão lançados este ano pela Fundação José Maria Neves para a Governança

Cidade da Praia, 14 Abr (Inforpress) – O Instituto do Ambiente, Escola do Governo (FJMNG) e o Centro de Documentação são três projectos da Fundação José Maria Neves para a Governança, que serão lançados no decorrer deste ano, anunciou hoje o presidente da organização

Em declarações à imprensa , na Cidade da Praia, à margem da conferência sobre “Governação Electrónica e Desenvolvimento Sustentável”, promovida pela fundação, para assinalar o seu primeiro ano de funcionamento, José Maria Neves fez um balanço positivo, considerando que do ponto de vista institucional, a organização “cresceu muito”.

“Estamos a estabelecer um conjunto de parcerias para lançarmos o Instituto do Ambiente, que neste semestre estará de pé, e também a Escola do Governo que, entre 2018 e 2019, estará a proporcionar alguns cursos de especialização e de nível de pós-graduação nas áreas de acção da fundação”, revelou.

Quanto ao Centro de Documentação, o patrono e presidente da fundação garantiu que está a ser trabalhado, estando já em “avançado estado de organização”, para que, proximamente, poder estar a disponibilizar os “documentos, os livros e a bibliografia” nas áreas que a FJMNG intervêm.

Para o responsável, as várias conferências realizadas durante um ano de funcionamento, foram “muito importantes”, já que serviram para mostrar que é possível, a nível nacional, ter instituições independentes que contribuam para a formação de políticas públicas, para debates entre os empreendedores políticos e para o desenvolvimento global do país.

Políticas públicas, relações externas, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, governança em África e governança nos pequenos Estados insulares foram alguns temas das conferências realizadas, ao lado de outras acções desenvolvidas pela FJMNG, nomeadamente o estabelecimento de parcerias com outras instituições.

“O que a FJMNG quer, é ser útil e credível, e que possa contribuir para melhor formulação de políticas públicas. Temos uma perspectiva estratégica para imaginarmos o futuro do desenvolvimento de Cabo Verde, sempre procurando o desenvolvimento sustentável, a dignidade para os cabo-verdianos e um país moderno, competitivo e desenvolvido”, frisou.

Continuar a trabalhar para estabelecer parcerias, a organizar conferências, debates, pesquisas, colocando na esfera pública novas ideias, vão continuar a ser, conforme José Maria Neves, os aspectos essenciais do trabalho da fundação que ele é dirige.

