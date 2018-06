“Indicadores de saúde de Cabo Verde é fruto de apostas consistentes de diferentes governos” – Jorge Santos   

Cidade da Praia, 15 Jun (Inforpress) – O presidente da Assembleia Nacional disse hoje que os actuais indicadores de saúde de Cabo Verde é “fruto de apostas consistentes de diferentes governos” que o país já teve até agora.

Jorge Santos reconheceu estes ganhos no acto do encerramento do I Fórum Nacional de Saúde e Segurança Social, que decorreu na Cidade da Praia e contou com a participação de diversos actores ligados à saúde, quer público quer privado.

Na sua perspectiva, estes ganhos também ficam a dever-se ao empenho dos profissionais da área da saúde, da sociedade cabo-verdiana, assim como da “cooperação exemplar” neste sector, com a contribuição de “importantes parceiros bilaterais e multilaterais de desenvolvimento”.

Para o chefe da casa parlamentar cabo-verdiana, Cabo Verde apresenta indicadores no sector da saúde “comparáveis a países com recursos maiores” que o arquipélago.

“Os ganhos conseguidos em diversos e importantes indicadores da saúde colocam Cabo Verde na linha da frente da nossa sub-região e no continente africano, com impacto positivo no nosso índice de Desenvolvimento Humano e na credibilidade do nosso país”, congratulou-se o dirigente político.

Segundo ele, apesar dos ganhos alcançados até agora, a estrutura demográfica e económica do país e a sua insularidade são desafios que se colocam ao arquipélago no domínio da saúde, num contexto de “preocupantes alterações climáticas, migrações e novos fluxos turísticos”.

Por sua vez, o ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, reconheceu que Cabo Verde tem um “bom Sistema Nacional de Saúde” que, segundo ele, começou há 42 anos, porque os sucessivos governos tiveram o “bom senso de reconhecer o que de bom foi feito, corrigir o menos bom e colocar novas pedras nesta construção colectiva”.

No dizer do governante, o fortalecimento do sistema de saúde nacional passa necessariamente pela complementaridade dos serviços, público e privado da saúde e pelo “equacionamento partilhado dos desafios e soluções”.

Arlindo do Rosário destacou também o apoio que a Organização Mundial de Saúde vem disponibilizando a Cabo Verde, realçando o trabalho do representante da OMS na Praia, Mariano Castellon, que, diz ele, tem colocado o seu “alto grau de profissionalismo” ao serviço do arquipélago.

