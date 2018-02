Ilha Maio: Sentimento dos agricultores e criadores maienses é de frustração – Fernando Frederico

Porto Inglês, 01 Fev (Inforpress) – O presidente da Comissão Politica do PAICV no Maio, Fernando Frederico, disse hoje à Inforpress que a frustração é o sentido transmitido pelos agricultores e criadores durante a sua visita ao círculo.

O deputado nacional e presidente da Comissão Politica Regional (CPR) do PAICV justificou que os agricultores maienses estão a deparar-se com “muitas dificuldades” e, ao contrário do que foi prometido pelo Governo, de que a resposta ao pedido de crédito seria dado em 48 horas, ajuntou, na ilha do Maio isso está a levar geralmente cerca de 15 dias.

Aquele representante considerou ainda que o plano de emergência e salvamento de gado e de mitigação da seca implementado pelo Governo “não tem surtido efeito”, uma vez que os agricultores e criadores de gado nas diferentes localidades da ilha do Maio, estão “aflitos” e com “animais a morrer”.

“Vários criadores dizem-se desanimados, já que não têm conseguido arcar com as despesas de transporte da ração, propondo, à semelhança da crise de 2014, que sejam criados pontos de venda nas próprias comunidades ou que o transporte da mesma seja assegurado pela Delegação do Ministério de Agricultura ou pela Câmara Municipal do Maio”, frisou.

A mesma fonte considerou ainda que a CPR do Maio propõe ao Governo que disponibilize gratuitamente a ração para os criadores mais necessitados ou que aumente para 80 por cento (%) o valor do vale-cheque, sublinhando que as duas empresas sediadas na cidade Porto do Inglês que estão a revender a ração animal estão a praticar “preço diferenciado”, quando se sabe que o Governo tinha prometido que a ração seria vendida ao mesmo preço.

Neste sentido, o presidente da CPR-Maio apelou ao Governo para que, pelo menos, abra mais postos de trabalho o quanto “breve possível”, para que as famílias tenham algum rendimento para comprar por meios próprios e puderem suportar as despesas de transporte de ração, milho ou palha.

Em relação ao turismo, Fernando Frederico disse que até então “não se vislumbra nenhuma solução a curto e médio prazo” para a resolução de acessibilidade, de forma a se atrair os investidores e operadores turísticos.

“Aeroporto Internacional foi apresentado durante a campanha eleitoral como uma das prioridades para impulsionar o turismo na ilha e em Cabo Verde, no entanto até agora a única garantia que temos é que faz parte dos planos do Governo para a presente legislatura, mas pouco ou nada se fala”, sublinhou.

Em relação ao porto, avançou que apesar de já terem sido apresentadas duas datas para o lançamento do concurso, tudo “não passa de conversas”.

Por esta razão, afiançou que “com este ritmo, muito dificilmente teremos um porto operacional antes de 2019/2020”.

“Os maienses questionam onde se encontra o navio Praia d’Aguada que foi apresentado e reinaugurado com pompa e circunstância, como a solução para a dinamização do turismo interno no Maio, mas infelizmente voltou a desaparecer da rota Praia-Maio e ninguém fala mais disso, por isso o povo quer ter uma resposta”, conclui.

WN/AA

Inforpress/Fim