Ilha do Sal: Salenses apelam ao “equilíbrio, tolerância e serenidade” neste novo ano

Espargos, 05 Jan (Inforpress) – O desejo maior de alguns salenses nesse novo ano prende-se com “equilíbrio, tolerância e serenidade”, esperando que a ilha do Sal se desenvolva ainda mais, trazendo “esperança renovada” de “dias ainda melhores”, especialmente para os mais desfavorecidos.

Abordadas pela Inforpress, sobre o que esperam do novo ano, a maioria das pessoas almeja um ano de “energias renovadas, um futuro melhor, com amor, saúde, dinheiro, sucessos na vida profissional e realizações pessoais”.

Considerando os últimos acontecimentos do fim do ano, registados com homicídio tanto na ilha do Sal como em São Vicente, uns e outros apelam ao equilíbrio, tolerância e serenidade.

Maria de Fátima Barreto, balconista num dos estabelecimentos comerciais da praça, faz fé que 2018 seja melhor que 2017, que os negócios melhorem, que a cidade cresça, visando a qualidade de vida das pessoas.

Também pensando no desenvolvimento das cidades, Bernardete Lima, licenciada em Ciências da Comunicação espera que 2018 supere 2017 a todos os níveis, desde educação, saneamento, saúde, segurança… direccionando as antenas, conforme disse, para a resolução do fosso social, na ilha, especialmente.

“Para já, estamos em obras de requalificação, pelo menos nos Espargos. Esperemos que seja para melhor funcionamento da cidade a nível do saneamento. Mas, para 2018 gostaria de ver melhores condições sociais, menos diferença, o abismo que existe (…) já que Sal é uma ilha de dois extremos: temos famílias que vivem com rendimento muito elevado enquanto outras vivem no limiar da pobreza”, observou, apontando os bairros de lata, as zonas não infra-estruturadas onde vivem famílias sem condições de habitabilidade, sem acesso à saúde e educação, como exemplos dessa dualidade.

A mesma opinião tem Maria de Jesus Silva, funcionária de um dos hotéis em Santa Maria, moradora no bairro degradado de Alto Saco, que diz que “seria bom demais” se os governos, local e central, trabalhassem, de facto, com vista, à diminuição da diferença ou desigualdade social, “permitindo melhores condições e qualidade de vida para a felicidade das pessoas, como prometido”.

Por outro lado, perspectivando um ano de muito trabalho para a nova equipa camarária, Luís Pinto, acredita que a ilha conhecerá neste novo ano, uma nova era já que, disse, a equipa liderada por Júlio Lopes, na Câmara, e Carlos Santos, na Assembleia Municipal, “estão a mostrar vontade de trabalhar, de fazer as coisas acontecer”.

“Têm feito muitos projectos inéditos e pela plataforma que apresentaram penso que estão a cumprir, e estão no bom caminho”, considerou.

Júlio Rendall, ex-Curador da Pedra de Lume, também desejando o melhor para a ilha e todos os cidadãos, admite que a ilha do Sal encontra-se num bom ritmo de crescimento, de desenvolvimento sustentado, na base de “políticas sérias que possam, realmente, catapultar a ilha para outros patamares”.

Entretanto, defende a necessidade de mais segurança, mais e melhor saneamento, mais trabalho para os jovens, mais respeito e tolerância na sociedade.

“Mas um aspecto que me deixa triste é ver o abandono do património da ilha do Sal. Ninguém cuida. Os prédios emblemáticos estão a cair aos bocados, os sítios que constituem as 7 Maravilhas de Cabo Verde não são cuidados, acarinhados, a praia de Santa Maria precisa de ter uma outra gestão, a orla marítima da ilha é um caos, cheia de lixo…enfim”, desabafou.

Todavia, com o espírito de mudança e de novos desafios uns e outros confiam que 2018 será uma “nova era” para a ilha do Sal e para Cabo Verde.

SC/AA

Inforpress/Fim

