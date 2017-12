Ilha do Sal: Quadra natalícia decorreu tranquilamente malgrado o caso de homicídio em Santa Maria

Espargos, 27 Dez. (Inforpress) – O comandante regional da Polícia Nacional (PN),Elias Silva, garantiu hoje que a quadra natalícia, na ilha do Sal, decorreu tranquilamente, malgrado o caso de homicídio em Santa Maria, e uma ou outra ocorrência “normal” em contextos festivos.

Elias Silva, que em declarações à Inforpress faz um balanço resumido depois das festas do Natal, avalia positivamente os resultados da “Operação Natal e Fim de Ano”, embora o caso de homicídio registado em Santa Maria – que “nada” tem a ver com as celebrações, conforme disse, “tenha manchado” esta quadra.

“A quadra natalícia decorreu de forma tranquila, mais nos Espargos do que em Santa Maria. Não registamos grandes ocorrências, inclusive nem detidos tivemos nas nossas celas. Porém, em Santa Maria, tivemos um homicídio, indivíduos já conhecidos da Polícia Nacional, cuja investigação está em curso, e duas outras pessoas feridas à facada. Isso, praticamente manchou o Natal na ilha, embora estas ocorrências não têm nada a ver com as festividades natalícias”, reiterou.

O comandante garantiu que, além destes acontecimentos, os registos da PN não marcam outros acidentes criminais, apenas queixas de alguns munícipes por situações de “muito barulho”.

O dispositivo policial esteve no terreno para garantir essa longa passagem natalícia, que começou sexta-feira tendo terminado segunda-feira.

Sendo o primeiro Natal que passa na ilha enquanto comandante, Elias Silva disse que ainda é cedo para falar dos resultados da quadra natalícia, ou fazer uma comparação com o ano passado, deixando uma conversa mais alargada para despis das festas, onde poderá apresentar dados concretos.

A “Operação Natal e Fim de Ano” vem sendo desenvolvida pela Polícia Nacional (PN) desde o dia 15 de Dezembro e vai prolongar-se até 06 de Janeiro, com vista a minimizar as situações delituosas que possam pôr em causa a tranquilidade da ordem pública, no Sal.

Até lá, o comandante Elias Silva apela à população a manter o mesmo nível de civismo e que o fim de ano seja muito melhor, com muita prudência e menos álcool na estrada.

