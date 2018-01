Ilha do Sal: Professores capacitam-se em matéria de Educação Sexual Integrada

Espargos, 04 Jan (Inforpress) – Docentes na ilha do Sal participam esta sexta-feira numa acção de formação em matéria de Educação Sexual Integrada, promovida pela Verdefam, em parceria com a Federação Cabo-verdiana dos Professores (FECAP) e o Ministério da Educação.

Durante este único dia de trabalho, que terá início às 09:30 e terminará por volta das 17:00, na Biblioteca Municipal Jorge Barbosa, os profissionais da educação na ilha vão poder adquirir ferramentas que lhes permitam lidar com essa questão, oferecendo orientações técnicas para a sua actuação na atenção à saúde sexual e à saúde reprodutiva.

De acordo com um documento a que a Inforpresss teve acesso, nesta medida, tendo por princípio a abordagem integral e a promoção dos direitos humanos, entre os quais se incluem os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, este encontro permitirá também aos formandos conhecimentos sobre métodos de planeamento familiar e informações a respeito, das directrizes de promoção da igualdade racial, ética género, de geração e orientação sexual.

“O trabalho sobre a saúde sexual e reprodutiva não é simples, tendo em vista a alta complexidade que envolve o cuidado dos indivíduos e famílias inseridos em contextos diversos, onde é imprescindível realizar abordagens que considerem os aspectos sociais, económicos, ambientais, culturais, entre outros, como condicionantes e/ou determinantes da situação de saúde”, refere um documento.

Neste sentido, aponta a mesma fonte que é “preciso ampliar” a abordagem para outras dimensões que contemplem a saúde sexual em diferentes momentos do ciclo de vida e também para promover o efectivo envolvimento e co-responsabilidade dos homens, particularmente daqueles que trabalham em acções educativas e contribuem para a melhoria da sociedade onde está inserida.

“A escola e a comunidade educativa têm um papel relevante nesta campanha, em parceria com instituições e associações vocacionadas para o efeito”, refere o apontamento.

Introdução a Educação Sexual; Violência Baseada no Género; Métodos Contraceptivos/ISTs; VIH e Cidadania Sexual, são temas a tratar nesta formação, presidida pelo presidente do concelho regional da VERDEFAM e da delegada do Ministério de Educação do Sal.

