Ilha do Sal: Pescadores de Santa Maria marcam efeméride com actividades desportivas e recreativas

Santa Maria, 03 Fev (Inforpress) – A Associação dos Pescadores de Santa Maria (APSM), na ilha do Sal, celebraram hoje o Dia Nacional dos Pescadores (assinalado a 05 de Fevereiro), com a realização de actividades desportivas, recreativas e almoço convívio entre os marítimos.

Torneio de “futebolim” entre pescadores, professores, Sosim e mergulhadores, jogo de bisca, além de uma cerimónia formal, agendada para segunda-feira, Dia do Pescador, com a presença de entidades locais ligadas à pesca, com lugar na sede da APSM, Norte de São Paulo, marcam a festa dos pescadores da cidade turística de Santa Maria.

Tratando-se também de uma data de reflexão, alguns marítimos desabafam dizendo que os pescadores deveriam ser mais valorizados e apoiados, já que enfrentam tarefa difícil no alto mar, colocando em risco a própria vida.

Por outro lado, debruçando sobre o pensamento que o pescador é aquele indivíduo que conhece os segredos do mar, sabe quando o dia é bom, traz alimento para a família e ainda garante o sustento da casa com o que consegue vender de peixes, reiteram maior atenção dos governantes e autoridades, cientes, porém, que “nada do que Deus dá vai se perder”.

“O vento, o tempo, podem não estar a favor. Mas a fé vai se fortalecer quando se olhar para o Senhor… Para que este dia seja um dia de um exímio pescador”, disse Edu, parafraseando um outro marítimo, porém sem se lembrar quem.

