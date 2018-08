Ilha do Sal: Luta contra VBG é difícil e complicada e por isso esse combate sem trégua – ICIEG

Espargos, 20 Ago (Inforpress) – A consultora para a igualdade de género em projectos para o desenvolvimento, que está a trabalhar com a ICIEG, considerou hoje, no Sal, que a luta contra VBG é difícil e complicada e por isso o seu combate sem trégua.

Isis Labrumie, brasileira de origem falava em declarações à Inforpress à margem de uma acção de formação sobre Igualdade de Género e Violência Baseada no Género (VBG), promovida pelo Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG).

Patrocinada pela cooperação Espanhola em parceria com a Câmara Municipal do Sal, esta acção de formação tem como propósito capacitar a sociedade civil na temática de igualdade de género, fortalecer o combate da violência baseada no género, conhecer o que é a VBG, também aprender a identificar casos de violência baseada no género.

Segundo Isis Labrumie, que há um ano e meio labora em Cabo Verde, a problemática da VBG tem sido muito trabalhada, com “avanços significativos”, embora falte muito ainda por fazer, já que, disse, mudança de mentalidade não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, mas um processo laborioso e demorado, não só em Cabo Verde como noutros lugares do globo.

“A formação tem sido muito participativa, com um grande número de formandos. Isso é maravilhoso. Contar com pessoas engajadas, interessadas em ter um debate, também um pensamento crítico sobre estereotipo, papéis e géneros, e como isso leva à violência… é fundamental”, observou.

Realçando a importância do engajamento da sociedade, a todos os níveis, Isis Labrunie, acentua que todas as pessoas têm um papel a desempenhar nessa luta, visando uma sociedade mais igualitária e livre de violência.

