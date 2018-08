Ilha do Sal: Líderes comunitários consideram preocupante situação de violência baseada no género

Espargos, 20 Ago (Inforpress) – Líderes comunitários, no Sal, que participam numa acção de formação sobre Igualdade de Género e VBG, consideram “preocupante” a situação de violência baseada no género, a avaliar os últimos acontecimentos no país.

Cerca de 30 líderes comunitários, de diferentes comunidades da ilha, na sua maioria mulheres, participam nesta acção de formação, promovida pelo Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), num combate sem tréguas à VBG, visando uma sociedade mais igualitária e livre de violência.

Patrocinada pela cooperação Espanhola em parceria com a Câmara Municipal do Sal, os trabalhos que vão decorrer durante o dia de hoje e terça-feira, mereceram no primeiro período um debate participativo, demonstrando o comprometimento no sentido de cada um assumir o seu papel no combate sem tréguas à problemática.

Maria de Brito, sindicalista, para quem a situação de violência baseada no género vai de “mal a pior”, a avaliar os últimos acontecimentos, na ilha do Sal, mas também a nível do país, há que mudar de estratégias, conforme disse em declarações à Inforpress.

“No nosso sindicato, o SINTCAP, temos um departamento focado na vertente feminina, daí que esta formação é uma grande oportunidade para refrescar e reforçar conhecimentos, nessa matéria. Temos ainda um longo caminho a percorrer, e a situação de violência baseada no género, vai de mal a pior na nossa sociedade, considerando o número de mulheres vítimas mortais. Parece que as mensagens não estão a passar. Alguma coisa não funciona”, exteriorizou.

O pastor Cleiton Ferreira, da Igreja do Nazareno, de Santa Maria, também preocupado com a problemática, disse que nunca é demais estar informado, daí que acções do género permitem maiores ferramentas que ajudam a orientar as pessoas não só da igreja, mas da comunidade que precisarem de auxilio.

“Esta situação de violência baseada no género preocupa bastante. Jesus disse que devemos amar uns aos outros. Então, entrando no caminho da violência não estamos a pôr isso em prática. A igreja preocupa-se com a comunidade, falamos da espiritualidade, que é muito importante, mas também vemos o homem no todo”, sublinhou.

Já Luísa Fortes, eleita municipal, mas na qualidade de líder comunitário, lamentando o número de mulheres, “barbaramente” assassinadas, nos últimos tempos, entende que há que procurar formas “acertadas” de políticas públicas, nesse particular.

“Homens e mulheres têm que estar incluídos nesse processo. Com tanta violência a sociedade nunca será saudável. Devemos procurar viver nesse mundo com amor. Temos que encontrar uma saída, dar combate e reverter essa situação de violência baseada no género. O amor é a base de todas as coisas. As pessoas estão com um coração vazio. Por isso essas tragédias sociais que estamos a presenciar em Cabo Verde”, desabafou.

