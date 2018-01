Ilha do Sal: Justiça decreta prisão preventiva do presumível assassino de Nuno Silva

Espargos, 20 Jan. (Inforpress) – O juiz da Comarca do Sal decretou hoje prisão preventiva para o indivíduo suspeito de matar o colega de trabalho, Nuno Silva e de ter, também, atingido o patrão com dois disparos, após desentendimento.

A tragédia aconteceu na quarta-feira 17, na cidade de Santa Maria, onde Nuno Silva teve foi baleado pelo próprio colega, com seis tiros, tendo atingido, ainda, com dois disparados, um cidadão português, após desentendimento.

O suposto agressor, que trabalhava, há apenas dois meses, na representação uma cervejaria, na ilha do Sal, agora detido, recaem as acusações da prática de dois homicídios, sendo uma na sua forma tentada.

Presente hoje ao tribunal, conforme apurou a Inforpress, este indivíduo, com antecedentes criminais, tendo cumprido antes, 8 anos de prisão na Cidade da Praia, por tentativa de homicídio, remeteu-se ao silêncio e com rosto tapado, durante o interrogatório do juiz.

Nuno Silva, que chegou ainda com vida a um estabelecimento hospitalar , em Santa Maria, apresentando seis entradas de projéctil no seu corpo, acabando por falecer, vai a enterrar pelas 15:00 de segunda-feira, 22.

Já o patrão, conhecido por Hélder, português, baleado com dois tiros, foi evacuado para o Hospital Central da Praia, tendo também viajado para o seu país de origem, para cuidados médicos, encontrando-se fora de perigo.

Nuno Silva era jogador da equipa de futebol do Académico do Aeroporto do Sal, também do Sport Club de Santa Maria, e trabalhava, actualmente, na representação da Super Bock na ilha.

