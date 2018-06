Ilha do Sal: Gil Moreira e batucadeiras de Santiago abrem a sexta edição do Festival Nacional de Teatro

Santa Maria, 15 Jun (Inforpress) – O arranque da VI edição do Festival Nacional de Teatro, quinta-feira, no Sal, foi marcado com a actuação de Gil Moreira – o homem de “finaçon”-, e batucadeiras de Santiago, numa cerimónia presidida pelo ministro da Cultura, Abraão Vicente.

Ao compasso de “Tisi Pánu – Finason e konbersu sabi na son di sinboa”, de Gil Moreira, abriram-se as cortinas do Festival Nacional de Teatro, que vai decorrer durante quatro dias no Centro Cultural de Santa Maria, desenrolando-se também em Espargos, envolvendo 35 actores de diferentes ilhas do arquipélago, que vão animar os palcos locais até domingo.

A peça intitulada “Cárcere”, um monólogo, representado, durante hora e meia, pelo actor brasileiro Vinicius Piedade, envolveu a plateia em animadas gargalhadas, abrindo, assim, o primeiro dia de espectáculo com “chave de ouro”, conforme, Victor Silva, promotor do evento e líder do Grupo Teatro Dja d´Sal.

Escusando-se a fazer um discurso de ocasião, o ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente, que testemunhou o acto, ressaltou, em poucas palavras que essa parceria desde o início de seu mandato “é para continuar”.

“Bem-vindos a todos que vieram de muito longe para contribuir e assistir o festival. Sal Encena já faz parte da programação anual também do Ministério da Cultura. Este ano reforçamos o apoio e espero, que no próximo ano, ao conseguir um bom orçamento para o Ministério da Cultura também reforce o do Sal Encena”, manifestou.

O evento, promovido pela Associação de Teatro Dja d´Sal, em parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, sob o lema “Teatre sabim na dja d’Sal” vai brindar o público, durante esses dias com um total de 17 espectáculos.

Participam nesta VI edição do Festival Nacional de Teatro, grupos das ilhas de Santiago, São Vicente, Maio e São Nicolau e dois grupos estrangeiros do Brasil e de Portugal, convidados para esta festa do “Sal Encena” 2018.

Este ano, o momento de homenagem foi dedicado à Turinvest e Creola Hotel, na pessoa de Andrea Stefanina, pelo apoio que tem dado ao teatro e ao desenvolvimento do turismo na ilha.

Depois de Mindelact, o “Sal Encena” é o segundo festival nacional de teatro, em Cabo Verde, por isso, o actor e encenador apela aos salenses a apoiarem cada vez mais o projecto por forma a permitir maior brilho à festa do teatro na ilha turística.

SC/CP

Inforpress/Fim