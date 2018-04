Ilha do Sal: Famílias de Norte São Paulo congratulam-se com chegada de Luz e água às suas casas

Espargos, 12 Abr Inforpress) – Catorze famílias de Norte São Paulo, na cidade de Santa Maria, ilha do Sal, congratularam-se, hoje, com a chegada de Luz e água às suas casas, graças ao projecto da autarquia denominado “Uma casa uma torneira”.

O projecto, que conta com a parceria da Cáritas de Santa Maria, a ONG África 70 e a empresa Águas de Ponta Preta (APP), tem como propósito promover a melhoria das condições de vida dos beneficiários, garantindo aos agregados familiares mais vulneráveis o acesso ao sistema público de água.

Inicialmente, estavam previstas beneficiar 12 famílias, mas de sorte, mais duas moradias foram contempladas, para contentamento das pessoas.

Simone Leite, uma das beneficiárias, expressando a sua satisfação, disse que é com emoção que recebe esta dádiva, a realização de um sonho, já que ter água e luz canalizada é sinónimo de melhor qualidade de vida.

“Há muito que a gente esperava por isso. Ter água e luz em casa é outra coisa. Poupa-nos tempo e dinheiro. Pois muitas vezes não temos 50 escudos para ir ao chafariz comprar uma bóia de água. Agora temos que dar valor a esse bem precioso que chegou às nossas casas”, exteriorizou.

Elizabete Oliveira, outra beneficiária, agradeceu a todos quanto tornaram possível a chegada de água às torneiras da sua casa, na medida em que, conforme disse, os seus recursos não lhe permitiam fazer essa ligação domiciliária.

“Estou muito feliz. Não tenho palavras para agradecer. Agora não tenho que sair de casa para bater à porta dos outros ou ir ao chafariz à procura de água”, desabafou.

Odetta Pecciteli Mendes, representante da ONG África 70, instalada em Cabo Verde há mais de 30 anos, considerando que Norte de São Paulo é o “coração” de Santa Maria, cujos moradores necessitam de apoio, disse que o amparo não vai ficar por aqui, já que vão ser também auxiliados com formação e acompanhamento diário, sobre melhor uso de água.

“As pessoas que fizerem o bom uso da água, tenham um consumo até 6 m3, terão apoio no pagamento da factura, durante um período. É um projecto piloto que beneficia essa gente que mora no coração de Santa Maria, com muitas histórias para contar. Essa zona pode ser um pólo diferente de atracção turística”, observou.

A cerimónia simples, mas de “grande importância” para os moradores, aconteceu esta manhã, na presença do edil, Júlio Lopes, e parceiros.

