Ilha do Sal: Estreante nas lides políticas autarca diz que tem sido uma experiência gratificante

Espargos, 27 Dez. (Inforpress) – O presidente da Câmara Municipal do Sal, que há um ano comanda os destinos da ilha, disse que tem sido uma “experiência gratificante”, porque esta equipa camarária disponibiliza-se para servir, contribuindo para a felicidade das pessoas.

Estreante nessas lides políticas, Júlio Lopes fez essas declarações à Inforpress, em jeito de balanço do ano quase a terminar.

“Ficamos muito satisfeitos quando por exemplo, apoiamos um casal jovem a ter sua casa, ou apoiamos um idoso a resolver o problema de um tecto, quando investimos no desporto e na cultura, quando resolvemos o problema do lixo e do ambiente na nossa ilha, ou quando fazemos obras numa localidade esquecida como Pedra de Lume. Ajudar os outros é muito gratificante”, enfatizou o novel autarca.

Questionado se a autarquia vai procurar continuar a sua política de infra-estruturas, responde que em parceria com o Governo Central, a Câmara Municipal do Sal está com um programa “forte” em termos de infra-estruturas já em curso.

“Toda a ilha do Sal está em obras, incluindo Pedra de Lume que está sendo objecto de requalificação. Na cidade de Espargos o Governo está a implementar o importante projecto de rede de esgoto e a Câmara do Sal a requalificar os bairros. Estamos neste momento a intervir em Preguiça, Morro Curral, Chã de Matias, Holandinha, Bairro Novo e a planificar outras intervenções em outros bairros”, assegurou.

Diante dos projectos, Júlio Lopes destaca os trabalhos de planificação e organização para o arranque do “importante” programa de reabilitação dos bairros de Alto São João, Santa Cruz e Terra boa, visando a eliminação das barracas.

“Todas as localidades e bairros do Sal vão ser requalificados. A eliminação das barracas na zona de Alto São João, Alto Santa Cruz e Terra Boa constitui um dos programas mais importantes do Governo e da Câmara do Sal porquanto nós queremos um turismo inclusivo e que tenha em conta a sustentabilidade social”, disse.

“Não podemos permitir que trabalhadores que estão a contribuir para a geração de riqueza no turismo possam viver com um baixo standing. A resolução do problema habitacional no Sal constitui uma grande prioridade. Tudo faremos para trabalhar em prol da população da ilha do Sal e de Cabo Verde”, enfatizou.

A câmara manifestou também a intenção de atribuir a “Bandeira Azul” à praia de Santa Maria, um símbolo de garantia de qualidade da praia.

Neste particular, tendo em conta a “grandeza” deste processo, o edil informou que se está a trabalhar nesse sentido, num quadro de parceria com a Agência Marítima Portuária – responsável pela gestão das praias -, a Camara de Turismo, representando os operadores privados, Ong’s do ambiente, a comunidade, entre outros parceiros.

“Todas essas e outras entidades fazem parte de um comité consultivo que está a trabalhar há vários meses. Por outro lado, foi criada uma unidade operacional sob a liderança do capitão dos Portos de Barlavento que está a trabalhar.

Neste quadro, acções concretas já estão a ser concebidas e implementadas para organizar e disciplinar a praia de Santa Maria e a envolvente”, apontou, conjecturando que quando o plano for implementado, ter-se-á o prémio que é a Bandeira Azul para praia de Santa Maria.

“Mas a tarefa não vai ser fácil”, admitiu.

Por outro lado, questionado como pretende debelar o problema do desemprego no Sal, Júlio Lopes responde que com os investimentos em curso há toda uma dinâmica ao nível do turismo e viagens que vai gerando empregos.

Explica, que com o desenvolvimento da cadeia do sector do turismo e viagens, resultante da melhoria da ligação aérea e marítima, e de uma nova dinâmica empreendedora, perspectiva-se uma redução do desemprego no Sal e noutras ilhas de Cabo Verde.

“Temos outras iniciativas locais, como o programa de estágios profissionais, o programa de dinamização das indústrias criativas como o artesanato, programa de empreendedorismo jovem que podem ter impactos positivos na geração de empregos”, sublinhou.

Júlio Lopes segundo o qual este primeiro ano foi de planificação, organização e arranque de alguns programas, o próximo ano dever-se-á atingir a “velocidade de cruzeiros” na implementação dos programas e projectos, em termos de infra-estruturas, implementação do programa uma casa uma torneira para que todas as casas da ilha estejam ligadas à rede de água, e a construção de um mercado na Cidade de Espargos.

No desporto, avança que a ilha vai contar com duas novas relvas sintéticas certificadas pela FIFA para o Estádio Marcelo Leitão na Cidade de Espargos e Estádio Djidjuca em Santa Maria, assim como doar terrenos para as equipas de Juventude e Santa Maria avançarem com os seus projectos de academia, a par da implementação do programa de construção e reabilitação de placas desportivas, street basquete, e outras infra-estruturas de suporte ao programa “Move” (Mexe mexe).

Além das infra-estruturas, referiu que a autarquia continuará a investir na coesão social, educação, na cultura, na protecção civil e na melhoria da relação com os munícipes.

“A trabalhar sempre muito próximo das pessoas, com transparência, para cumprir o programa sufragado pela população do Sal”, afiançou.

Júlio Lopes conclui, reiterando que 2017 foi um ano “muito positivo”, a avaliar, conforme disse, pela apreciação dos munícipes do Sal, mas também pela opinião científica publicada em estudos de opinião.

Perspectivando 2018, faz fé que será muito melhor que 2017.

“Com um 2017 bem conseguido, e com a planificação que estamos a fazer, 2018 vai ser muito melhor. Vai ser um ano de muita obra em todas as vertentes. E, estamos a augurar que o hub possa trazer mais oportunidades, assim como desafios, daí termos que estar preparados”, finalizou.

