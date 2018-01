Ilha do Sal: Edilidade garante que qualidade de vida nos bairros de Alto São João e Alto Santa Cruz vai aumentar

Espargos, 19 Jan (Inforpress) – A arquitecta da Câmara Municipal do Sal responsável pelo projecto de requalificação e reabilitação dos bairros degradados garantiu que o projecto vai permitir aumentar a qualidade de vida dos moradores de Alto São João e Alto Santa Cruz.

Cleissi Soares fez essas considerações, recentemente, na apresentação pública da Política Municipal de Habitação, que visa a resolução do problema da habitação na ilha, especialmente nos bairros degradados de Alto São João, Ato Santa Cruz, Alto Saco e Terra Boa.

Considerando tratar-se de habitações de “génese ilegal e precárias”, e baseando-se no lema “Onde há problemas há sempre oportunidades” – que motivou a elaboração desse projecto, em parceria com o Governo dentro do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA) -, Cleissi Soares, assegurou que na elaboração deste projecto foram identificadas “todas as situações críticas” a nível habitacional.

Conforme explicou, o Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades tem como propósito levar as infra-estruturas básicas necessárias para melhorar a qualidade de vida das pessoas, sendo neste caso, o abastecimento de energia e água, acessibilidade e saneamento, “elementos fundamentais” nesse processo.

Mediante levantamento que permitiu a elaboração do projecto para o ordenamento dos bairros, a responsável disse que foram identificados 655 agregados familiares, entre Alto São João, lixeira, perto de Santa Maria, Mordeira, próxima ao Vila Verde, Santa Maria, mais próximo do Algodoeiro, e Terra Boa, destacando-se a área de Alto São João que sustém 408 agregados familiares.

Entretanto, segundo Cleissi Soares, com a elaboração do projecto conseguiu-se compor muito mais parcelas de terreno nos bairros de Alto São João e Alto Santa Cruz, resultante, disse, da intervenção urbana numa área de 35 hectares que possibilitou 755 lotes, 4 equipamentos voltados, nomeadamente para a educação, segurança e saúde, a par de espaços verdes, ciclovias e estacionamentos.

“Tentamos integrar esses bairros, que de antemão estavam marginalizados… afastados da cidade de Espargos, e promover também a inclusão, já que registamos um certo atrito entre eles. Daí tentarmos dissolver esse atrito através do desenho urbano”, concluiu, acreditando que com a implementação do projecto será “muito mais fácil” resolver a situação.

Por forma a tentar absorver a essência da visão a política municipal de habitação, entende-se que, “mais do que uma estrutura de betão, a habitação é sinónimo de um lar, família, educação… pilares fundamentais para uma sociedade sã e equilibrada”.

