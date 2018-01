Ilha do Sal: Delegado de Saúde defende maior humanização na relação médico-paciente

Espargos, 02 Jan (Inforpress) – O delegado de Saúde na ilha do Sal, José Rui Moreira, asseverou que é fundamental a humanização na relação médico-paciente visando oferecer confiança, assistência digna e de qualidade à população.

José Rui Moreira fez essas reflexões em entrevista à Inforpress em jeito de balanço do ano de 2017 a nível da saúde, depois de transcorrido também um ano à frente da Delegacia de Saúde na ilha, completado em Agosto de 2017.

Considerando que a medicina é humana em sua essência, feita de humanos para seres humanos José Rui reiterou que dar e receber assistência médica de qualidade, mais do que um anseio, é um direito de todos.

“A falta de humanização na relação médico paciente, no atendimento, era uma grande crítica da população e o desafio de todos nós é melhorar a humanização. Os pacientes merecem ser atendidos com rigor técnico e rigor humano também. Receber assistência médica de qualidade, mais do que um anseio, é um direito de todos”, enfatizou.

Apontando que o cansaço, a escassez de médicos… poderão ser justificações para alguma falta de humanização, José Rui disse, entretanto, que há lugar para se melhorar esta relação, conversando com as pessoas, explicando o que se passa, para que possam ter consciência da realidade das coisas no sistema.

“Acho que nos falta um pouco isso. A capacidade de humanizar a saúde”, revelou, lamentando o facto de ainda, no Sal, não ter podido realizar o sonho de médico de família, apostando nas visitas domiciliárias, estar muito mais perto da população. Se tivéssemos mais médicos, isso seria possível. Mas sozinho, é extremamente difícil”, lamentou.

Médico de Família é a denominação pela qual é habitualmente conhecido o médico especialista em atenção básica, e para tal é necessário ampla capacitação em diversas áreas da medicina.

Trabalha habitualmente nos Cuidados de Saúde Primários, desenvolvendo muito do seu trabalho na assistência dos seus usuários. No fundo, é o médico especializado naquela pessoa e que idealmente a conhecerá melhor que qualquer outro. Poderá acompanhá-lo desde o momento em que nasce, até terminar o seu ciclo de vida.

Durante esse tempo de experiência no Sal como delegado, não obstante os problemas, exigências e dificuldades da ilha nesse sector, o médico revelou que veio com a esperança de dar o seu contributo no sentido de melhorar a qualidade dos serviços de saúde no Sal.

“Para além dos recursos humanos, o engajamento de todos os parceiros, sobretudo na área da saúde é muito importante. Daí que isso foi uma das minhas primeiras missões a par do desafio de melhorar as condições sanitárias na ilha. Debruçamos um pouco na melhoria das condições, que ainda estão em curso”, referiu.

Enumerando alguns aperfeiçoamentos, o responsável destaca a melhoria do espaço da Delegacia de Saúde no sentido de torna-lo num lugar “mais amigável”, da saúde reprodutiva, serviços de fisioterapia, casas de banho… a outras enfermarias que se encontravam em estado de degradação.

A aquisição de uma viatura e uma ambulância, segundo o clínico, são outros ganhos a assinalar, lastimando, entretanto, a diminuição de médicos na ilha, alguns até a desvincularem-se do sistema, enquanto a população do Sal vai aumentando.

“E, a reposição de médicos está difícil porque o país depara-se também com esta carência. Há falta de médicos no mercado e todos nós temos que estar conscientes disso. Mas o que podemos fazer devemos fazê-lo da melhor forma. O ano foi difícil com a falta de médicos, mas apesar disso conseguimos dar resposta às solicitações e garantir a segurança sanitária na ilha” sublinhou.

“Realmente a falta de médico é a nossa grande preocupação. Será difícil conseguir seis médicos, o que seria ideal. Mas se conseguirmos mais dois médicos e quatro enfermeiros poderíamos fazer um trabalho espectacular a nível de cuidados de saúde primária. Porque, é a esse nível que devemos trabalhar para diminuir a possibilidade de as pessoas ir para o hospital, evacuações e outras situações”, explicou.

Quanto a 2018, o delegado manifesta-se, todavia, expectante com relação à vinda de mais médicos para o Sal, mas sobretudo mais enfermeiros para fazer face às demandas da ilha que se encontra em franco crescimento.

A mesma fonte deposita também fé na Comissão Municipal de Promoção da Saúde, criada recentemente, constituída por vários núcleos, desde HIV-Sida e doenças sexualmente transmissíveis, saúde do idoso, do homem, incentivando essa camada a procurar as estruturas de saúde, núcleo cuja actuação centra-se também na luta para diminuição da gravidez na adolescência, violência baseada no género e violência sexual, de combate ao álcool e droga, entre outros focos.

“A Comissão Municipal da Saúde é uma grande mais-valia e virá revolucionar a saúde na ilha. Estamos todos animados e entusiasmados. Acredito que vamos poder fazer muita coisa com vista a provocar melhorias na qualidade da saúde das pessoas na ilha”, manifestou o médico.

“Outra coisa que me anima é o empenho do Ministério da Saúde que se mostra determinado na criação de condições para a promoção e melhoria da qualidade cada vez mais dos cuidados primários da saúde. Também, outra notícia boa é a construção do novo Centro de Saúde de Santa Maria, previsto para o próximo ano”, concluiu.

