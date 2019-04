Ilha do Sal: Chegada do voo inaugural das Linhas Aéreas de Angola prevista para 16:10 desta sexta-feira

Espargos, 24 Abr (Inforpress) – O voo inaugural das Linhas Aéreas de Angola (TAAG) está previsto para aterrar no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, Sal, às 16:10 desta sexta-feira, cujo evento deverá ser testemunhado pelos ministros dos Transporte de Angola e de Cabo Verde.

Os voos directos entre Angola e Cabo Verde foram suspensos em 2016, devido à falta de rendibilidade do destino, e agora, três anos depois, a TAAG volta a ligar os dois países, via São Tomé e Príncipe, com destino à ilha do Sal.

A cerimónia de reabertura da rota ilha do Sal pela companhia angolana terá lugar no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, das 15:00 às 17:00, na presença do titular da pasta dos Transportes cabo-verdiano, José Gonçalves, e de seu homólogo angolano, Ricardo Viegas D’Abreu.

Logo de seguida, conforme programação, os convidados serão conduzidos ao Hotel Hilton, em Santa Maria, onde deverá suceder a assinatura do protocolo com o Cabo Verde Airlines, um acordo de cooperação para operacionalização em regime de code-share com ligações aéreas entre Luanda e Sal.

Num comunicado enviado à Inforpress, a transportadora aérea cabo-verdiana informa que os voos serão operados no B737-700 de 120 lugares da TAAG, com os seguintes horários: sexta-feira e domingo Luanda-Sal 22:50/+04:55 – hora local (via São Tomé e Príncipe) e segunda-feira e sábado Sal-Luanda 6:25/16:20 – hora local (via São Tomé e Príncipe).

Depois da cerimónia, que deverá ser concluída com uma conferência de imprensa, seguida de cocktail, a previsão da saída do voo Sal/Luanda com a comitiva angolana está prevista para 21:10, do mesmo dia.

SC/JMV

Inforpress/Fim