Ilha do Sal: Autarquia presenteia salenses com festa de fim de ano nas principais ruas dos Espargos e Santa Maria

Espargos, 30 Dez (Inforpress) – A Câmara Municipal do Sal brinda os salenses mais uma vez com festa de passagem de ano nas ruas principais de Santa Maria e Espargos, com fogos-de-artifício, animação de DJ e grupos locais.

Na noite de 31 de Dezembro para 01 de Janeiro, os salenses poderão dividir alegria com os turistas que procuram outras experiências para a passagem de ano.

Assim, em parceria com a Sul Production, grupo de realização de eventos, a câmara brinda as pessoas que vêm de todos os cantos do mundo e localidades da ilha com uma animação nas primeiras horas do novo ano.

Em Santa Maria, logo à entrada da cidade turística, o palco é reservado a artistas que vão fazer o público vibrar até o alvorecer, na zona de bares e restaurantes no centro da cidade, como Mateus Band, Janifer Soledade, Sandro Pimentel, Edy Marley, entre muitas surpresas, segundo Irineu Almeida, director da Cultura da Câmara Municipal do Sal.

Nos Espargos, em parceria com a Unimix, grupo de DJ, a noite de passagem de ano promete “muita festa” na Rua 03 de Agosto com, a Banda Municipal, Mindel Vip, Dja y Oh, Alcione, Nega Show e DJ da praça, a partir das 22:00, até madrugada dentro.

A ilha do Sal tem sido um destino muito procurado para a passagem do ano 2017-2018, cuja clientela, nórdicos, ingleses, alemães, espanhóis, portugueses, entre outras nacionalidades, têm chegado diariamente nos voos charters para o Réveillon.

Quanto aos hotéis, estes prometem uma entrada para 2018, “em grande”, já que a maioria vai proporcionar aos clientes um jantar de Réveillon com animação ao som da música cabo-verdiana, estilo e sofisticação.

Irineu Almeida aproveita a ocasião para desejar a todos festas felizes, muita paz e alegria neste novo ano.

