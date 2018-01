Ilha do Sal acolhe em Fevereiro o I Circuito Mundial de Kitsurf

Cidade da Praia, 09 Jan (Inforpress) – A praia de Ponta Preta na ilha do Sal acolhe em meados de Fevereiro o I Circuito Mundial de Kitsurf, em 2018, nas modalidades de ondas e free style.

A autarquia salense encontra-se a trabalhar os preparativos para esse evento mundial, numa parceria com uma empresa especializada e acredita que as condições estarão criadas a tempo para a projecção desta actividade de renome internacional e que pela primeira vez se realiza no Sal.

A Câmara Municipal do Sal já conta com o envolvimento do Ministério do Desporto e outras entidades ligadas ao desporto cabo-verdiano, pelo que se prevê a participação de 15 kitesurfistas oriundos da ilha anfitriã nesta prova de renome internacional, de forma a abrir a promissores praticantes para novos eventos internacionais.

À RCV, o vereador do Desporto do Sal, Euclides do Rosário, afirmou que já estão a ser criadas todas as condições para o sucesso do evento e mostra-se confiante em como poderá ser um aliado do turismo na ilha do Sal, de forma alavancar o turismo do desporto.

