Ilha do Maio: Polícia Nacional faz balanço “positivo” da operação “Natal e fim de ano em Segurança”

Porto Inglês, 09 Jan (Inforpress) – A Polícia Nacional na ilha do Maio fez hoje um “balanço positivo” da operação “Natal e fim de ano em Segurança”, que redundou em quatro detenções para identificação e um acidente de viação “grave”.

Em declarações à Inforpress, o comandante da Esquadra do Maio, Domingos Rodrigues, informou que durante a quadra festiva foram registados quatro detenções para identificação e um acidente de viação “grave” em que a vitima foi evacuada para a Cidade da Praia.

Durante a operação, a Esquadra policial do Maio fez ainda quatro fiscalizações no porto, sendo dois realizados no dia de Natal e dois no final do ano, aprendeu uma arma branca e deteve um condutor com excesso de álcool.

Foram também feitas fiscalizações nos locais de diversão nocturna com foque na entrada de menores nos recintos de baile e ronda por todas as localidades, principalmente na vila de Barreiro onde se festejou a santa padroeira “Sagrada família”.

Segundo Domingos Rodrigues, a operação levada a cabo nesta localidade estendeu-se ao povoado de Cascabulho onde se celebrou a festa de Reis, no dia 06 de Janeiro, mas, segundo avançou, “tudo decorreu na normalidade, graças ao civismo do povo maiense”.

Fez saber, ainda, que no dia 31 de Dezembro, a polícia foi accionada para resgatar uma embarcação que se encontrava nas imediações da vila de Barreiro, vindo da Cidade da Praia, em que um dos três pescadores perdeu a vida quando mergulhava para manejar uma rede que deitaram ao mar.

“No mesmo dia foram feitas todas as diligências no sentido de os enviar para a Cidade da Praia no navio Sotavento”, frisou o responsável.

A Polícia no Maio prometer continuar a trabalhar para garantir segurança na ilha, apesar da falta de recursos humanos que tem sido “um dos grandes constrangimentos”, uma vez que segundo o comandante, os 15 efectivos não são suficientes para dar vazão a todas as necessidades da ilha.

No que se refere a meios de transporte, Domingos Rodrigues disse que, recentemente, a Esquadra do Maio recebeu uma viatura nova, mas precisa de recuperar uma outra que se encontra na reparação.

“Estamos esperançosos de que ainda no decorrer deste ano vamos ser contemplados com mais efectivos, aliás, isso foi-nos garantido aquando da visita do director nacional da Polícia” à ilha, conclui.

WN/CP

Inforpress/Fim

