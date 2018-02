Ilha do Maio: Nuno Miguel Frederico eleito como presidente da Associação Regional de Basquetebol

Porto Inglês, 03 Fev (Inforpress) – Nuno Miguel Frederico foi eleito hoje presidente da Associação Regional de Basquetebol na ilha do Maio, durante a sessão da assembleia constituinte, em que participaram duas listas concorrentes.

Em declarações à Inforpress, o novel presidente disse que “agora é hora de arregaçar as mangas e trabalhar”, com o propósito de resgatar o basquetebol na ilha que se encontra numa fase menos boa da sua existência.

De acordo com Nuno Frederico, daqui para frente vai trabalhar sempre em sintonia com a federação de basquetebol e uma das apostas vai ser a formação tanto para monitores como para treinadores, por forma a que a ilha venha a ter pessoas preparadas para se dar início às competições em todas as categorias.

“Isso foi também o compromisso deixado pela comitiva lidera pelo treinador nacional aquando da sua visita a ilha, indicando que só poderiam nos apoiar, tendo uma associação organizada, porque durante todo este tempo o basquetebol este desorganizado”, frisou.

Nuno Miguel Frederico disse ainda estar a contar com o apoio do internacional Edy Tavares com a sua influência, no sentido de incentivar os jovens do Maio a praticarem esta modalidade, porquanto, a ilha tem grande “potencial”, conforme disse aliás o treinador e selecionador nacional da modalidade, Emanuel Trovoada.

A direcção encabeçada por Nuno Miguel Frederico, integra Samir Silva (vice-presidente), Antonita Vieira (secretária), Linete Frederico (tesoureira) e Claudino Valentin (vogal).

Tó de Celina, o candidato que encabeçara a outra lista, desejou boa sorte à equipa vencedora do pleito e disse esperar que vão trabalhar para dinamizarem a modalidade na ilha.

“A nossa equipa vai continuar a trabalhar e a seguir os trabalhos da nova direcção e esperamos que tenham sucessos”, notou.

Mudando, entretanto, de modalidade, a 7ª e última jornada da primeira volta do campeonato regional de futebol do Maio (primeira divisão) é disputada na tarde deste sábado entre Santana e Mira-Mar, no estádio municipal do Maio.

A equipa de Santana que se encontra na última posição com 4 pontos à semelhança da Académica do Maio e Real Marítimo, precisa de arrecadar os três pontos para sair do fundo da tabela, enquanto a turma de Mira-Mar está moralizada, por ter feito três vitórias consecutivas, pelo que se prevê um jogo muito bem disputado.

Ainda de acordo com o calendário, para este sábado haverá inda o jogo que coloca frente-a-frente as equipas da Académica do Maio e Académico 83, uma partida em que a turma negra da cidade do Porto Inglês, Académico 83, segundo classificado na tabela classificativa vai querer vencer a partida e liderar a prova a condição, tendo em conta que o líder Morreirense só joga no domingo.

A 7ª jornada do campeonato, continua no domingo com os jogos entre as equipas de Real Marítimo e líder da prova Morreirense pelas 14 horas. Entretanto, a jornada será fecha com um clássico entre as equipas de Onze Unidos e Barreirense.

No domingo pelas 09:00 minutos, está agendado o jogo a contar para 2ª divisão em que vai colocar frente-a-frente as equipas de Beira-Mar e Figueirense e mais tarde ou seja as 10:30 vão subir ao relvado do municipal do Maio as equipas de Cruzeiro e Santa Clara.

WN/FP

Inforpress/Fim