Ilha do Maio: Ministro da Agricultura e Ambiente visita ilha a partir desta segunda-feira

Porto Inglês, 15 Jan (Inforpress) – O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, inicia hoje uma visita de três dias a ilha do Maio para inteirar-se do programa da seca e do mau agrícola que está sendo implementado na ilha.

Nesta deslocação ao Maio, o governante, que far-se-á acompanhar da embaixadora da União Europeia, Sofia Moreira de Sousa, deverá tomar pulso do andamento de vários projectos em curso na ilha.

De acordo com uma nota de imprensa, tendo o mau ano agrícola como um dos temas da visita, Gilberto Silva irá promover, na terça-feira, um encontro com os agricultores, criadores, carvoeiros e forças vivas, no salão nobre municipal.

O governante fará também uma visita de terreno para melhor conhecer a realidade da ilha face à seca, oportunidade também para se inteirar do andamento dos projectos no quadro do programa de promoção das oportunidades socio-ecónomicas rurais (POSER).

À convite da Câmara Municipal do Maio, o ministro presidirá, no início da tarde de terça-feira, ao lançamento das obras de requalificação da Vila do Barreiro, um investimento na ordem dos 27 mil contos.

A embaixada da UE, que vem pela segunda vez à ilha, aproveita esta deslocação para se inteirar de um conjunto de projectos que a Comunidade financia na ilha, nomeadamente, a Queijaria da Ribeira Dom João e o Centro Interpretativo e Cooperativa do Sal.

A diplomata fará ainda o lançamento do “Projecto Turismo Solidário e Comunitário”, que vai ser desenvolvido pelo Instituto Marquês de Valle Flor (Portugal) e orçado em cerca de 60 mil contos.

O projecto conta ainda com as parcerias da autarquia maiense, da Câmara Municipal de Loures, Portugal, e tem co-financiamento da União Europeia (437 mil euros – cerca de 48 mil contos), sendo a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM) a entidade associada.

WN/CP

Inforpress/Fim

