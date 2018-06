Ilha do Maio: Grupo  teatral  da  Associação  Pró  Morro  presente pela segunda vez no festival Sal EnCena 

Porto Inglês, 14 Jun (Inforpress) – O Grupo Teatral da Associação ” Pró Morro” vai estar presente pela segunda vez no festival Sal EnCena com a apresentação na sexta-feira, 15, na cidade de Espargos, da peça “A Menina e o Boi”.

Segundo o representante daquela organização, Agostinho Silva, o grupo encontra-se “motivados e “satisfeito” pelo convite, mas, ao mesmo tempo, “agastado” com a câmara do Maio.

Conforme informou, pela segunda vez a autarquia maiense “não apoiou” o seu grupo nesta deslocação, o que considera ser “desmotivante”.

“Esperamos fazer uma boa apresentação, mas no regresso vamos fazer o balanço e pensar no teatro se devemos continuar ou não”, lançou a mesma fonte.

Agostinho Silva disse ainda que a Câmara Municipal do Maio “não tem apoiado quanto mais incentivado” a reactivação dos grupos, razão pela qual, precisou, para além do seu grupo “praticamente não existem outros grupos de teatro no activo” na ilha.

Quanto à peça que vai ser apresentada aos salenses, informou que a mesma retrata a vida de um casal que tinha o sonho de ter uma filha formada em psicologia e que fez de tudo para que isso acontecesse.

“A filha encontrava-se no último ano de escolaridade do ensino secundário e terminou os estudos com boas notas, candidatou-se e conseguiu uma bolsa de estudo para estudar em Portugal, mas o bilhete de passagem para deslocar àquele país europeu era da responsabilidade dos pais”, notou, que não tinham disponível este montante.

Procurarem várias alternativas, acrescentou, sem solução, então decidiram vender o único boi de que dispunham para financiarem a passagem da filha para Europa.

“A menina viajou e poucos meses depois regressou, porque estava grávida, pelo que o sonho dos pais fracassaram e também ficaram sem o boi”, concluiu.

O grupo já levou esta peça ao festival de teatro Mindelact, em São Vicente.

