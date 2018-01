Ilha do Maio: Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente inicia distribuição de vales cheques aos criadores

Porto Inglês, 11 Jan (Inforpress) – A delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) no Maio já iniciou o processo de distribuição dos vales cheques aos criadores de gado no sentido de ajuda-los na mitigação da seca e do mau ano agrícola.

Em declarações hoje à Inforpress, a delegado do MAA na ilha, Teresa Tavares, informou que, até o momento, já foram distribuídos 2.306 vales cheques a 57 criadores da vila da Calheta e da localidade de Morro e, na próxima semana, os criadores das outras localidades vão ser contemplados.

Segundo avançou a responsável, os criadores vão ter um desconto em cerca de 20 por cento (318 escudos) na compra de ração formula A, que neste momento está a ser comercializada no mercado local por 1.483 escudos saco.

Quanto ao módulo B, Teresa Tavares avançou que, com esta medida do Governo, os criadores vão poder adquirir a ração por 1.065 escudos, um valor que, na sua opinião, está “acessível” aos criadores de gado.

A ração está a ser comercializada na ilha por duas empresas sediadas na cidade do Porto Inglês e, segundo Teresa Tavares, em breve, mais um posto de venda será aberto, por forma a que os criadores possam adquirir este produto sem constrangimentos.

Questionada sobre a reivindicação dos criadores no sentido de serem abertos mais postos de venda no interior da ilha, por forma a adquirir este produto sem terem que arcar com os custos de transporte, Teresa Tavares afiançou que, de momento, não está previsto este aspecto, porque a ração está sendo comercializada por uma empresa privada.

Referente aos agricultores, a delegada avançou que neste momento está também disponível uma linha de crédito na Morabi, onde os camponeses podem manifestar o seu interesse em serem contemplados com o montante para aquisição de materiais de rega gota-a-gota.

Teresa Tavares informou, por outro lado, que uma equipa está no terreno para fazer a recontagem das cabeças de gado, com vista a terem uma base de dados mais recente dos efectivos de gado que cada criador possui.

“Estamos também a fazer uma campanha de sensibilização juntos dos criadores, no sentido de reduzirem o elevado número de efectivo de gado, principalmente as vacas, e também de cuidarem dos animais em termos da alimentação e da sanidade”, indicou.

A delegação do MAA está igualmente a passar a mensagem junto dos agricultores, no sentido de pouparem o máximo a água.

WN/CP

Inforpress/Fim

