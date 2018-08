Ilha do Maio: Associação Vindos do Norte promove primeira edição do festival de moreia

Porto Inglês, 18 Ago (Inforpress) – A Associação dos Actores de Co-Gestão das Pescas Vindos do Norte realiza este domingo a primeira edição do festival de moreia, na praia de Baxona, na vila da Calheta, uma forma de “promover” aquele produto do mar.

De acordo com a organização do evento, que ocorre pelas 11:00 e deve prolongar-se até às 19:00, o festival tem como objectivo promover o pescado da ilha, principalmente a moreia, bem como a gastronomia local, para o fomento do empreendedorismo na classe feminina e contribuir para a diversificação das actividades culturais na vila da Calheta.

Para além da degustação, os presentes vão ter momentos de diversão com actuação de grupos musicais e de dança.

O certame vai decorrer na praia de Baxona, que nesta época de Verão recebe muitas banhistas.

