Ilha do Maio acolhe este fim-de-semana mais uma edição do festival de batuco

Porto Inglês, 23 Abr (Inforpress) – A Ilha do Maio acolhe este fim-de-semana, 26 de Abril, mais uma edição do festival de batuco, evento enquadrado nas festividades de Santa Cruz, em que estão prevista a participação de grupos locais e da ilha de Santiago.

Em conversa hoje com a Inforpress, a rainha da festa de Santa Cruz deste ano, Marinha Lopes, assegurou que, à semelhança dos anos anteriores, este ano está prevista a realização do festival do batuco, que contará com a presença de três grupos vindos da ilha de Santiago, especificamente de Pedra Badejo, Santa Catarina e Tarrafal.

O evento, que está previsto para o dia 26 de Abril, segundo a rainha da festa, vai também contar com a participação de vários grupos de batuco locais, lembrando que as actividades iniciaram-se desde dia 10 de Abril, e que, desde daquela altura, tem havido animação, percorrido já todos os bairros, “com tambor, tocando em todas portas”.

Marinha Lopes disse ainda que este ano estão a trabalhar em parceria com grupos de tabanka dos mais jovens, para que possam representar da melhor maneira a “tabanka genuína”da ilha do Maio,

“Este ano, queremos colocar o grupo dos jovens ao nosso lado, porque afirmam que as pessoas mais idosas não os aceitavam, mas nós somos diferentes, por isso estamos a traze-los para junto de nós”, enfatizou.

A rainha da festa de Santa Cruz deste ano informou ainda que a organização recebeu um montante de 200 mil escudos do Instituto de Património Cultural (IPC) para aquisição d os diversos materiais que precisam para realizar a tabanka e a festa de Santa Cruz, pelo que querem também partilhar isso com o grupo dos jovens.

A festeira lembrou que a festa de Santa Cruz e a tabanka são um” marco cultural da ilha do Maio” e que precisam ser mais valorizadas por parte das entidades com maior responsabilidade neste sector cultural, informando que os estrangeiros que residem na ilha do Maio estão a participar nas actividades todos os dias, acompanhando nas deslocações, de porta em porta e no diverso bairro da cidade do Porto Inglês.

De referir que a festa de Santa Cruz celebra-se a 03 de Maio, na cidade do Porto Inglês.

WN/JMV

Inforpress/Fim