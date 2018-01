Ilha do Fogo/Futebol: Vulcânico goleia Académica e embala para o tricampeão

São Filipe, 13 Jan (Inforpress) – O Vulcânico goleou hoje a Académica por 4-1, no jogo mais importante da 10ª jornada do campeonato regional de futebol do primeiro escalão e encaminha-se para a revalidação do título e a conquista do tricampeão.

Numa partida em que a iniciativa do jogo pertencia a formação de Académica, esta equipa entrou melhor e chegou ao golo aos 10 minutos do primeiro tempo por intermédio de Badju, na sequência de uma jogada de ataque, com Kevi a fazer o centro e este a empurrar para o golo.

Mas à passagem do minuto 30, o mesmo jogador, Badju, que na sequência de um canto do Vulcânico acabou por introduzir a bola na sua própria baliza, permitiu assim o Vulcânico chegar à igualdade, resultado com que terminou a primeira parte, embora a Académica tivesse feito mais para chegar ao golo, inclusive ao minuto 41 viu a barra devolver um remate de Carlins levava selo de golo.

No segundo tempo, logo aos dois minutos, Nick deu vantagem ao Vulcânico aproveitando uma oferta do guarda-redes da Académica Djútu, que deixou escapar a bola.

Académica desperdiçou pelo menos três ocasiões flagrantes de golo por Badju, Fifa e Base, que não deram melhor sequência às jogadas e Kevi viu o poste da baliza do guarda-redes Molesa do Vulcânico a devolver uma bola na sequência de um livre e com o guarda-redes fora de jogada.

No minuto 40, Zé Batatinha amplia a vantagem para o Vulcânico e no período de compensação, aos 48, do segundo tempo, Cá fixou o resultado em 4-1 a favor do Vulcânico.

Com a derrota, a Académica está praticamente afastada da corrida ao título, ficando a 10 pontos do Vulcânico e com duas derrotas, enquanto o Vulcânico, que além destes três pontos frente a Académica, conquistou mais dois em relação ao segundo classificado, o Botafogo, que não foi além de um empate a dois golos nos Mosteiros frente ao Cutelinho.

Com a conquista dos três pontos, o Vulcânico abre uma vantagem de seis pontos em relação ao segundo classificado e 10 em relação ao terceiro, e continua sendo a única equipa sem derrotadas, pois em 10 partidas venceu nove e empatou uma.

Nos Mosteiros o Cutelinho impos um empate a dois golos ao Botafogo e o No Pintcha foi derrotado pelo Spartak por 2-3.

Resultado parcial dos jogos da 10ª jornada, Cutelinho 2 – Botafogo 2, No Pintcha 2 – Spartak 3 e Vulcânico 4 – Académica 1.

A jornada é completada amanhã domingo com os jogos Nova Era – ABC de Patim e Valencia – Atlético.

Classificação é liderada pelo Vulcânico com 28 pontos, seguido do Botafogo com 22, Académica 18, Spartak, 17, Valencia 14 (menos um jogo), Nova Era 12 (menos um jogo), No Pintcha 10, Cutelinho 08, Atlético 06 (menos um jogo) e ABC de Patim 01 ponto (menos um jogo).

A nível do campeonato do segundo escalão realizou-se os jogos da segunda jornada. No grupo A, constituído pelas equipas de São Filipe, o Juventude foi goleado pela formação de São Lourenço por 6-4 mo jogo disputado no estádio 5 de Julho e no grupo B constituída pelas equipas dos Mosteiros e Santa Catarina, a formação de Baxada goleou Grito Povo por 3-0.

Resultados dos jogos já realizados, no grupo A: Juventude 4 – União de São Lourenço 6, Curral Grande 0 – Atlântico 1 e Brasilim 1 – Luzabril 2.

No grupo B: Desportivo 2 – Parque Real 0 e Baxada 3 – Grito Povo 0. O jogo entre Figueira Pavão e Esperança realiza-se amanhã domingo.

JR

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...