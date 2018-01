Ilha do Fogo/Futebol: Luzabril lidera o grupo A e Desportivo e Esperança repartem a liderança no grupo B do segundo escalão

São Filipe, 23 Jan (Inforpress) – A equipa de Luzabril lidera, isolada, o grupo A do campeonato regional do segundo escalão, enquanto no grupo B a liderança é repartida pelas equipas do Desportivo e Esperança, ambas do município de Santa Catarina.

No grupo A, integrado apenas por equipas de São Filipe, a formação de Luzia Nunes soma nove pontos, fruto de três vitórias em três jogos, e tem mais três pontos que o segundo classificado, que é repartido pelas equipas de União de São Lourenço e do Atlântico.

Já a formação de Juventus de Curral Grande tem três pontos e menos um jogo e as equipas de Juventude e Brasilim ainda não pontuaram no campeonato, embora o Juventude tenha um jogo a menos.

No grupo B, integrado por cinco equipas de Santa Catarina e um dos Mosteiros, duas equipas, Desportivo e Esperança (Santa Catarina) comandam a classificação, com seis pontos, com mais dois pontos que os segundos classificados, Baixada e Figueira Pavão com quatro pontos, seguido de Parque Real e Grito Povo, com três pontos.

Resultados da última jornada, no grupo A, Brasilim 0 – Juventus de Curral Grande 3; União de São Lourenço 2 – Atlântico 1 e Luzabril 2 – Juventude 0.

No grupo B, Grito Povo 3 – Desportivo 0; Baxada 0 – Esperança 1 e Parque Real 0 – Figueira Pavão 1.

Para a próxima jornada, a quarta, cujos jogos serão disputados nos dias 27 e 28 de Janeiro, jogam para o grupo A, Juventude – Brasilim, Atlântico – Luzabril e Curral Grande – São Lourenço, enquanto para o grupo B jogam Figueira Pavão – Grito Povo, Esperança – Parque Real e Desportivo –Baxada.

JR/JMV

Inforpress/Fim

