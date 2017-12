Ilha do Fogo/Futebol: Botafogo derrota Spartak (1-0) e termina a primeira volta a quatro pontos do líder

São Filipe, 23 Dez (Inforpress) – O Botafogo derrotou hoje, no estádio 5 de Julho, o Spartak por 1-0, no jogo que encerrou a nona e última jornada da primeira volta e reduziu para quatro pontos a desvantagem em relação ao líder Vulcânico.

Num jogo em que o Botafogo entrou a pressionar e a procura dos três pontos, a vitoria só chegou no período de compensação, aos 94 minutos, com Mantorras, que entrou na segunda metade a saltar mais alto que os defensores do Spartak e com um golpe subtil a desviar a bola do alcança do guarda-redes, dando assim os três pontos.

Na primeira parte o Botafogo pediu uma grande penalidade que ficou por marcar pelo árbitro da partida e a dois minutos do tempo regulamentar, Kutchutcha, acertou no ferro da baliza de Spartak, desperdiçando assim uma soberana hipótese de marcar.

Curiosamente no lance anterior ao golo do Botafogo, o Spartak, com quatro jogadores contra dois do Botafogo não conseguiu fazer o golo e a possibilidade de conquistar os três pontos.

Na partida anterior a formação da Académica recebeu e venceu o Atlético dos Mosteiros por três bolas a zero com golos de Fifa (02) e Nonino.

Nos Mosteiros, no derby local, o Cutelinho foi mais feliz e derrotou o No Pintcha por uma bola a zero e deixou a zona de despromoção que agora é ocupada pelo Atlético e ABC de patim.

O No Pintcha desperdiçou uma grande penalidade quando as duas equipas estavam empatadas a zero golos.

Resultado completo dos jogos da nona e ultima jornada da primeira volta do campeonato regional, Vulcânico 0 x Nova Era 0, ABC 2 x Valencia 3, No Pintcha 0 x Cutelinho 1, Académica 3 x Atlético 0 e Spartak 0 x Botafogo 1.

Vulcânico lidera com 25 pontos, seguido do Botafogo com 21, Académica 18, Valencia e Spartak 14, Nova Era 12, No Pintcha 10, Cutelinho 07, Atlético 06 e ABC de Patim 01 ponto.

A próxima jornada, a primeira da segunda volta disputar-se-á nos dias 13 e 14 de Janeiro e com o derby entre Académica e Vulcânico.

Pelo meio, no primeiro fim-de-semana de Janeiro será realizado a eliminatória da taça Fogo em Futebol.

