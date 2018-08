Ilha do Fogo: Presidente do PAICV alerta militantes para “nova forma de perseguição política”

São Filipe, 15 Ago (Inforpress) – A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV- oposição), Janira Hopffer Almada, alertou a todos os militantes e simpatizante do seu partido a estarem atentos a “nova forma de perseguição política”.

Janira Hopffer Almada, que termina hoje uma visita de quatro dias a ilha do Fogo, denunciou o “clima de perseguição” que, segundo ela, se está a tentar montar contra as pessoas próximas do PAICV “com práticas similares as de outras épocas”.

Como não encontram outra forma de “silenciar e condicionar o PAICV estarão a optar pela via de intimidação atacando o bom nome e dignidade das pessoas”, denunciou a líder do principal partido da oposição.

Janira Hopffer Almada fez essas referências ao abordar os recentes acontecimentos [sobre o alegado roubo de energia à Electra] que envolveram o vice-presidente deste partido e deputado da nação, Rui Semedo.

“Reitero total confiança no vice-presidente, enquanto homem íntegro, político sério, dono de credibilidade inatacável e que tem pautado a sua vida pessoal e político pelo rigor, disciplina, seriedade, dignidade e elevado sentido de Estado, sempre em defesa do povo”, declarou.

A líder do principal partido da oposição disse ainda que confia no político, que é também líder da bancada do PAICV, observando que, como homem, Rui Semedo tem uma história que enobrece e engrandece o país.

