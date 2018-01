Ilha do Fogo: Obra “Baltazar Lopes – um homem arquipélago na linha de todas as batalhas” apresentada na próxima semana em São Filipe

São Filipe, 26 Jan (Inforpress) – A obra literária “Baltazar Lopes – um homem arquipélago na linha de todas as batalhas”, de Leão Lopes, será apresentada na próxima semana, 31 de Janeiro, na cidade de São Filipe.

A tertúlia, com apresentação do livro acontece nas instalações da Casa da Memória, uma instituição cultural com várias valências culturais e que constitui uma referência a nível da Cidade de São Filipe, marcando assim o retomar das suas actividades.

Esta actividade de apresentação do livro conta com o autor da obra, Leão Lopes, que no mesmo dia e no período de manhã, tem agendado para o mesmo espaço, uma palestra especial para os estudantes do 11º e 12º anos da escola secundária Dr. Teixeira de Sousa.

A Casa da Memória, uma iniciativa privada que propõe três grandes objectivos, sendo que um deles está relacionado com a montagem da sua biblioteca especializada e da sala de leitura, com mais de 400 livros e documentos sobre a história e a cultura de Cabo Verde, com realce para a Ilha do Fogo.

O espaço frequentado por estudantes, investigadores e por turistas e neste arranque do ano, segundo a sua proprietária,foi visitado por um “número expressivo” de pessoas.

JR/JMV

