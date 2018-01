Ilha do Fogo: Missão da FAO visita a ilha no quadro do projecto “um milhão de cisternas para o Sahel”

São Filipe, 22 Jan (Inforpress) – Uma missão do Fundo das Nações Unidos para Agricultura e Alimentação (FAO) encontra-se na ilha do Fogo, no quadro do projecto de construção de cisternas, um projecto regional designado “um milhão de cisternas para o Sahel”.

A ideia de promoção deste projecto e desta agência das Nações Unidas e para a fase piloto foram seleccionados três países, Cabo Verde, Gâmbia e Senegal, e segundo uma fonte do Ministério da Agricultura, a visita à ilha visa recolher dados para a construção de cisternas e experiências nesta matéria que servirão para a montagem do projecto.

A missão que chegou na tarde de sábado à ilha, teve sessão de trabalho com os presidentes das Câmaras de São Filipe e de Santa Catarina do Fogo, seguido de visita no terreno, estando programada, para segunda-feira, uma deslocação aos Mosteiros para encontro e visita similar, e uma deslocação à Chã das Caldeiras com a mesma finalidade.

Contrariamente à Gâmbia e ao Senegal, Cabo Verde tem uma grande experiência na construção de cisternas e na ilha do Fogo há vários anos que se constrói cisternas familiares para captação da água das chuvas e o projecto além de construir pode também fazer intervenção a nível de reabilitação.

JR/JMV

Inforpress/Fim

