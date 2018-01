Ilha do Fogo: Ministro da Industria, Comércio e Energia em visita no quadro da electrificação de várias localidades

São Filipe, 12 Jan (Inforpress) – O ministro da Industria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, inicia hoje uma visita de dois dias à ilha para de entre outros presidir à inauguração de energia eléctrica nas localidades da zona alta-centro do município de São Filipe.

Nesta que é a sua primeira visita a ilha do Fogo enquanto titular de Industria, Comercio e Energia, Alexandre Monteiro tem agendado uma visita à Câmara Municipal de São Filipe, à adega de Monte Barro da vinha Maria Chaves e ao próprio perímetro, assim como encontro com Associação do Comércio e do Turismo de São Filipe.

No sábado o titular da pasta da Industria, Comercio e Energia terá encontro com as câmaras municipais de Santa Catarina do Fogo e dos Mosteiros.

Com relação à inauguração de energia eléctrica nas localidades de Alfarrobeira, Miguel Gonçalves/Cutelo Capado, Cidreira e Achada Fora, enquadra-se no projecto Desenvolvimento dos Sistemas de Transporte e Distribuição de Electricidade em seis ilhas, designado por “Projecto seis ilhas”, financiado pela agência de cooperação internacional JICA (Japão) e pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

Este projecto que visa elevar a qualidade do serviço de electricidade, melhorar as performances técnicas, comerciais e financeiras, aumentar a taxa de acesso à electricidade, prevê além também a reabilitação e extensão das redes de média e baixa tensão, instalação do sistema SCADA, substituição de contadores, renovação de iluminação pública, de entre outros.

Além dessas localidades, outros povoados da ilha já beneficiaram de energia eléctrica no âmbito deste projecto.

