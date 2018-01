Ilha do Fogo: Militantes do PAICV elegem os novos membros da Comissão Politica Regional

São Filipe, 21 Jan (Inforpress) – Os militantes do PAICV elegem, este domingo, 21 de Janeiro, os novos membros da Comissão Politica Regional (CPR), numa lista consensual encabeçada por Manuel da Luz Alves para o cargo de presidente da Comissão.

Manuel da Luz Alves vai ser coadjuvado por dois vice-presidentes, Fábio Viera (Mosteiros) e Sónia Fonseca (Santa Catarina do Fogo), e mais oito vogais efectivos e quatro suplentes para este órgão.

Já a lista para a Comissão Regional de jurisdição e Fiscalização é encabeçada pelo jurista Artur Amílcar Mendes Cardoso, que será coadjuvado por Euclides Fernandes e por mais três membros.

Para estas eleições, os militantes do PAICV têm um total de 57 mesas de assembleias de voto, sendo 28 no município de São Filipe, 17 nos Mosteiros e 12 em Santa Catarina do Fogo.

O município de São Filipe é o que tem maior número de militantes inscritos nos cadernos, mais mil militantes, seguido dos Mosteiros com um total de 870 militantes inscritos e Santa Catarina com um total de 300 militantes com capacidade eleitoral activa.

Manuel da Luz Alves disse à Inforpress que toda a logística está montada para a realização da eleição, nomeadamente cadernos, boletins de votos e urnas, esperando que o processo decorra na normalidade e com grande participação dos militantes, apesar de ser lista única.

Manuel da Luz Alves vai substituir, na presidência Comissão Politica Regional (CPR) Carlos Fernandinho Teixeira , num órgão político que engloba os três municípios da ilha do Fogo.

Manuel da Luz Alves é um autarca com vários anos de experiência, pois integrou, às vezes de forma alternada, os órgãos executivo (Câmara) e deliberativo (Assembleia) desde as primeiras eleições autarcas e actualmente é eleito municipal pela lista do PAICV, na Assembleia Municipal de São Filipe.

Foi durante vários anos o primeiro secretário do sector de São Filipe e membro das anteriores CPR, tendo sido presidente da organização das associações das zonas altas da ilha e actualmente é responsável pela instituição de micro-finanças, Soldifogo.

