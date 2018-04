Ilha do Fogo: Mais de seis dezenas de crianças do jardim “Denise” atendidas por dentistas

São Filipe, 13 Abr (Inforpress) – Mais de 60 crianças com idade entre os três e seis anos, do infantário “Denise”, situado num dos bairros periféricos da cidade, foram atendidas por três dentistas nacionais que trabalham no hospital regional São Francisco de Assis.

As crianças foram observadas no próprio infantário e, após rastreios, os casos que necessitam de acompanhamento, serão encaminhados para o serviço de estomatologia do hospital regional para a extracção e tratamento.

A ideia de convidar os especialistas para esta que é a primeira observação, segundo os fundadores do jardim, Anna e Lorenzo Macagno, casal italiano, é para prevenir e para efectuar a limpeza dos dentes, que é “muito importante”.

Lembram, a este propósito, que se o dente não for tratado na fase de criança/adolescente pode ter reflexo na vida adulta das pessoas e poderá, inclusive, provocar infecções de outros órgãos.

Depois desta primeira iniciativa, os responsáveis do infantário, que funciona com cerca de 80 crianças, sendo uma parte na creche, que acolhe crianças de zero aos três anos, e outra no infantário, entre os três e seis anos, vão promover consultas de outras especialidades para as crianças que frequentam este espaço.

O jornalista italiano Danilo Riva Cambrino, da Lions Clubs Internacional, que há vários anos reside temporariamente na ilha do Fogo e que tem mobilizado recursos e materiais em Itália para apoiar este infantário e outros serviços sociais, e que está ligado à esta iniciativa, disse que no final das consultas com os dentistas, vão ser distribuídos, também, óculos de sol a todas as crianças.

Segundo Danilo Riva Cambrino, através da Lions Club na Itália, procedeu a entrega de 400 óculos de leitura ao hospital e que dispõe de outros 400 óculos de sol, que vão ser distribuídos a crianças do jardim Denise e a outras crianças de São Filipe.

A equipa de estomatologistas do hospital regional, no quadro do projecto de saúde escolar, que conta com a cooperação de uma equipa dos Estados Unidos, tem realizado consultas gratuitas as crianças nos estabelecimentos escolar e os casos que necessitam de acompanhamento são encaminhados para o hospital.

O jardim Denise fundado por um casal italiano, que tem garantido meios, nomeadamente materiais e equipamentos, para o seu funcionamento, já passou a sua gestão aos Padres Capuchinhos.

Com assunção da gestão deste jardim, os Capuchinhos passam a gerir um total de 12 jardim-de-infância, sendo 11 na paróquia de São Lourenço e cobrindo várias localidades, e um no bairro de Cruz Vermelha, nos arredores da cidade de São Filipe.

