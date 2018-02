Ilha do Fogo: Lançado concurso restrito para elaboração do projecto de arquitectura para remodelação da cadeia civil

São Filipe, 07 Fev (Inforpress) – Um grupo de empresas ligados à arquitectura, convidados através do concurso restrito para elaborar o projecto de remodelação e requalificação da cadeia civil tornando-a funcional, visitam esta quinta-feira o estabelecimento, acompanhado de técnicos ligados ao sector.

Após a visita, as empresas vão apresentar as propostas que serão posteriormente seleccionadas, visando a requalificação do espaço onde funciona a cadeia civil e que não dispõe das condições, sobretudo de segurança.

Uma fonte da cadeia civil disse a Inforpress que havia um projecto para requalificação parcial do estabelecimento, mas depois de uma visita à cadeia, no ano passado, os técnicos do Ministério da Justiça optaram por uma requalificação mais a fundo, criando melhores condições não só aos reclusos como também aos guardas e outros funcionários.

A reformulação das celas, criação de uma ala feminina, que deixou de funcionar há vários anos, requalificação do refeitório, da parte administrativa, criação de espaços para implementação de actividades produtivas e de reinserção social, torre de segurança, são de entre outros aspectos que se pretende com a requalificação do espaço que foi construído para acolher, no passado, os doentes com sequelas de lepra.

