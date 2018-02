Ilha do Fogo: Lançado concurso público para construção do troço de estrada Cova Tina/Portela/Bangaeira

São Filipe, 01 Fev (Inforpress) – O Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, através do Instituto de Estrada, procedeu ao lançamento do concurso público para recrutamento de empresas para o projecto de execução do troço de estrada Cova Tina, Portela, Bangaeira, em Chã das Caldeiras.

O troço, com uma extensão de cerca de 12 quilómetros, actualmente em terra batida e em péssimas condições, vem sendo utilizado desde a erupção vulcânica de 23 de Novembro de 2014, que destruiu a via de acesso a Chã das Caldeiras, mas dado ao grau de dificuldade na circulação, as pessoas têm manifestado frequentemente o descontentamento com a sua situação.

No concurso nacional , podem participar empreiteiros com alvará de 4ª classe ou superior, sendo que o preço máximo que a entidade adjudicante está disponível para pagar pela execução da empreitada é de 135 mil contos.

Uma visita obrigatória ao local da obra, acompanhada por técnicos do Instituto de Estrada está calendarizada para o dia 08 de Fevereiro e o concurso decorre entre os dias 01 de Fevereiro a 12 de Março, dia em que será aberta as propostas, sendo que a avaliação das mesmas será efectuada mediante os requisitos técnicos e financeiros.

O prazo para execução dos trabalhos é de 10 meses, o que pressupõe que no início de 2019 o acesso a Chã das Caldeiras passará a ser feito em boas condições de comodidade e de segurança.

