Ilha do Fogo: Jogo entre Vulcânico e Académica pode relançar o campeonato regional do primeiro escalão

São Filipe, 13 Jan (Inforpress) – O campeonato regional de futebol do primeiro escalão é reatado este fim-de-semana após interregno para o período festivo e para a taça, com destaque para o jogo entre Vulcânico e Académica que pode relançar a disputa do título.

O jogo mais importante é sem dúvida o que coloca frente a frente o líder do campeonato regional do Fogo, o Vulcânico, que nos nove jogos disputados somou oito vitórias e um empate, e o terceiro colocado, a Académica que está a sete pontos da liderança.

À Académica só a vitória lhe interessa neste jogo, o único disputado hoje no estádio 5 de Julho, pois além de na primeira volta ter sido derrotado pelo Vulcânico, pela margem mínima, 1-0, a “Micá” como Académica é tratada na ilha, não pode perder pontos sob pena de ficar longe dos seus principais adversários na corrida ao título, Vulcânico e Botafogo.

Quando as duas equipas entram em campo no 5 de Julho já sabem o resultado do jogo entre o Cutelinho e Botafogo, que acontece às 14:00 no estádio Francisco José Rodrigues, nos Mosteiros, e em caso de derrota do Botafogo e se a Académica vencer o Vulcânico fica a quatro e a um ponto respectivamente do primeiro e segundo classificado, permitindo assim o relançamento do campeonato.

Já o Vulcânico todos os resultados, menos a derrota, lhe interessa nesta partida, pois no caso de empate frente à Académica e da vitória do Botafogo nos Mosteiros, conserva o primeiro-lugar com dois pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Botafogo, e sete da Académica.

Na abertura da 10ª jornada, a primeira da segunda volta, o Botafogo desloca-se aos Mosteiros para defrontar o Cutelinho e tendo em conta o resultado da primeira volta, vitória do Bota por 5-0, e a fragilidade com que o Cutelinho se apresenta esta temporada, o factor “casa” poderá não ser determinante e a equipa de São Filipe parte como favorita.

No segundo jogo de sábado a realizar no Francisco José Rodrigues, o No Pintcha recebe o Spartak, disposto a “vingar” a derrota por 3-1 sofrida na primeira volta em São Filipe e conquistar os três pontos.

No domingo, no 5 de Julho, a formação de Nova Era, equipa sensação e que já tem quase assegurada a manutenção, defronta o ABC de Patim, última na tabela classificativa com apenas um ponto, mas disposto a corrigir a “má imagem” da primeira volta e lutar ainda pela sua manutenção no primeiro escalão, mas tem que demonstrar que a derrota por 2-0 sofrida na primeira volta foi mero percalço.

A fechar a 10ª jornada a formação de Valencia recebe a equipa de Atlético dos Mosteiros, numa partida em que a formação de São Filipe é favorita. Na primeira volta as duas equipas empataram a um golo.

Jogos da 10ª jornada, sábado no estádio Francisco José Rodrigues, nos Mosteiros: Cutelinho – Botafogo e No Pintcha – Spartak e no 5 de Julho, em São Filipe: Vulcânico – Académica. Domingo no 5 de Julho, jogam Nova Era – ABC de Patim e Valencia – Atlético.

A classificação é liderada pelo Vulcânico com 25 pontos, seguido do Botafogo com 21, Académica 18, Spartak e Valencia 14, Nova Era 12, No Pintcha 10, Cutelinho 07, Atlético 06 e ABC de Patim 01 ponto.

